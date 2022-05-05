Студентов из Дубны познакомили с испытательным полигоном НПК "Дедал"

четверг, 05 мая 2022 | 19:22    
Новости
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Высокотехнологичная продукция НПК «Дедал» до поставки заказчикам проходит серьезные испытания на собственном полигоне компании. О задачах полигона и проектах резидента ОЭЗ «Дубна» в сфере безопасности узнали будущие дипломированные специалисты университета «Дубна».

Резиденты ОЭЗ «Дубна» уделяют особое внимание кадровому пополнению своих компаний грамотными специалистами. Одним из базовых вузов для этой цели является университета «Дубна», студенты которого частые гости высокотехнологичных компаний, их производств и исследовательских лабораторий. Так, на днях специалисты АО «НПК «Дедал» организовали экскурсию для студентов I и III курса направления «Электроэнергетика и электротехника» университета «Дубна».

"Полигон «Альтернативная энергетика» интегрирован в учебный процесс вуза для подготовки дипломированных специалистов, в том числе по открытому в университете совместно с нашей компанией профилю «Конструирование и технологии систем физической защиты», - рассказал начальник отдела разработки новых продуктов АО «НПК «Дедал» Михаил Миронов. - "Полигон был восстановлен четыре года назад и технически перевооружен по инициативе и проекту нашего научно-производственного комплекса. В 2020 году на его базе был создан инновационно-промышленный кластер «Возобновляемые источники энергии», в который вошли государственные и частные организации, заинтересованные в развитии новых энергетических технологий и их применении в различных сферах жизни людей".

Среди задач полигона экспериментальные исследования и натурные испытания основного энергетического оборудования, применяемого в системах автономного питания для энергоснабжения технических средств и комплексов охраны. На его территории расположены современные фотоэлектрические модули, ветрогенераторы, инвертора, контроллеры заряда, аккумуляторные батареи. В настоящее время полигон используется в производственном процессе предприятия «Дедал», а также в качестве испытательной базы для ряда крупных проектов, в том числе для проекта по созданию инфраструктуры безопасности Арктического региона.

Будущим дипломированным специалистам университета «Дубна» в сфере электроэнергетики рассказали о целях и задачах полигона, продемонстрировали работу оборудования в натурных условиях. Также студенты узнали о новейших достижениях науки и техники в области возобновляемых источников энергии, о самых перспективных проектах компании «НПК «Дедал».

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