Студентка из Дубны – победительница Всероссийской олимпиады Stylympics

четверг, 05 мая 2022 | 11:35    
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В апреле на базе Государственного социально-гуманитарного университета (Коломна, Московская область) прошла традиционная Всероссийская онлайн-олимпиада по стилистике английского языка Stylympics. В мероприятии приняли участие около 500 студентов из различных вузов России, а также Казахстана и Молдовы.

Студентка первого курса магистратуры Факультета социальных и гуманитарных наук направления «Педагогическое образование» Анастасия Балаян показала лучший результат, заработав 85 баллов из 100, и стала победительницей.

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