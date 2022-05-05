Студентка из Дубны – победительница Всероссийской олимпиады Stylympics

В апреле на базе Государственного социально-гуманитарного университета (Коломна, Московская область) прошла традиционная Всероссийская онлайн-олимпиада по стилистике английского языка Stylympics. В мероприятии приняли участие около 500 студентов из различных вузов России, а также Казахстана и Молдовы.