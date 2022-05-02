Студента из Дубны ограбили в лесу под Кимрами

Далее, воспользовавшись мобильным приложением, перевел денежные средства в размере 11 тыс. рублей на неустановленный счет.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что данное преступление совершил ранее не судимый житель Микрорайона города Кимры, который признался в содеянном, но вернуть деньги не смог, так как успел их потратить.