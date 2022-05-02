Студента из Дубны ограбили в лесу под Кимрами

понедельник, 02 мая 2022 | 11:06
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Студент колледжа Государственного университета «Дубна» написал заявление в Кимрский отдел полиции о том, что малознакомый мужчина, находясь в лесном массиве у деревни Нутрома Кимрского района, под угрозой насилия вынудил юношу отдать свой телефон.
Далее, воспользовавшись мобильным приложением, перевел денежные средства в размере 11 тыс. рублей на неустановленный счет.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что данное преступление совершил ранее не судимый житель Микрорайона города Кимры, который признался в содеянном, но вернуть деньги не смог, так как успел их потратить.