Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» провели урок безопасности для школьников Дубны

пятница, 06 мая 2022 | 15:01    
Новости
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В пятницу, 6 мая, работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели урок безопасности для школьников ЧОУ средней общеобразовательной школы «Полис-лицей», расположенной в Дубненском городском округе.

Заместитель начальника части Александр Проценко рассказал, что цель профилактических мероприятий в образовательных учреждениях – напомнить детям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и умении правильно действовать в экстремальных ситуациях.

«В ходе урока, спасатели разъяснили ребятам причины и опасности весеннего пала сухой травы, объяснили, какой урон наносят такие пожары людям и экологии. Работники противопожарно-спасательной службы продемонстрировали детям аварийно-спасательную технику, рассказали про приемы спасения пострадавших и основы оказания первой помощи, обсудили с учащимися безопасное поведение на природе и дома. В завершении урока всем участникам были вручены памятки с номерами телефонов экстренных служб», - рассказал Александр Проценко.

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