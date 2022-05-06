Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» провели урок безопасности для школьников Дубны

Заместитель начальника части Александр Проценко рассказал, что цель профилактических мероприятий в образовательных учреждениях – напомнить детям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и умении правильно действовать в экстремальных ситуациях.

«В ходе урока, спасатели разъяснили ребятам причины и опасности весеннего пала сухой травы, объяснили, какой урон наносят такие пожары людям и экологии. Работники противопожарно-спасательной службы продемонстрировали детям аварийно-спасательную технику, рассказали про приемы спасения пострадавших и основы оказания первой помощи, обсудили с учащимися безопасное поведение на природе и дома. В завершении урока всем участникам были вручены памятки с номерами телефонов экстренных служб», - рассказал Александр Проценко.