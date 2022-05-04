Парк Веретьево стал лауреатом международной премии UDAD Awards 2022

среда, 04 мая 2022 | 15:59    
Новости
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Парк Веретьево, построенный в Арт-усадьбе Веретьево архитектором и художником Александром Бродским, получил золото престижной международной премии в области дизайна и архитектуры UDAD Awards (Urban Design & Architecture Design Awards).

Парк, открывшийся в 2021 году на севере Московской области, – это многочисленные архитектурные арт-объекты, органично вписанные в нетронутый болотный ландшафт на территории 7 гектаров.

Искусство и природа создают здесь единое ленд-арт-пространство, рассказывающее про течение времени, перемены в природе и мире вещей. Некоторые из архитектурных объектов вмещают тематические библиотеки, собранные литературным критиком и куратором Анной Наринской.

Благодаря приподнятым над землей деревянным экотропам парк доступен в любое время года – даже во время проливных дождей и в половодье.

К открытию парка была выпущена книга – «Путеводитель» – с графическим решением Игоря Гуровича и фотографиями Юрия Пальмина. Ранее парк Веретьево получил статуэтку премии «Золотой Трезини».

Международная премия Urban Design & Architecture Design Awards – одна из самых престижных мировых наград в сфере архитектуры. Она вручается с 2016 года и поощряет выдающиеся идеи, которые переосмысливают архитектурный дизайн с помощью внедрения современных технологий, материалов, программ, эстетики и организации пространства, а также посредством исследования глобализации, гибких возможностей, адаптивности и цифровой революции.

Этот форум изучает отношения между архитектурой и природой, архитектурой и сообществами, а также архитектурой и городом.

Тэги: 
туризм
Веретьево
Источник:
Елизавета Лаврентьева
Автор:
Редакция Новостей
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