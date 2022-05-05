Новый циклотрон ОИЯИ: на пути к созданию

четверг, 05 мая 2022 | 11:10    
Новости
     57
29 апреля 2022 года делегация ОИЯИ во главе с Григорием Трубниковым, в состав которой также входили Сергей Дмитриев, Борис Гикал, Григорий Ширков и Сергей Яковенко, нанесла визит в АО «НИИЭФА», г. Санкт-Петербург.

Целью визита стало подписание договора на разработку и изготовление ускорительного комплекса на базе сверхпроводящего циклотрона MSC-230 для протонной лучевой терапии онкологических заболеваний.

Подписи под договором поставили директор ОИЯИ академик Григорий Трубников и генеральный директор АО «НИИЭФА» Евгений Сакадынец. Договор включает четыре этапа и подразумевает разработку технической документации, изготовление узлов и систем ускорителя, его сборку, наладку и пробный запуск в «НИИЭФА», последующую транспортировку в ОИЯИ, сборку и полномасштабный запуск в Дубне через два года. Подписание документа стало результатом плодотворной подготовительной работы, проведенной между двумя организациями, которые связывает 75-ти летняя история успешного сотрудничества, начиная с Фазотрона ЛЯП, «вступившего в строй» в 1949 году.

Основные технические решения, положенные в основу нового высокотехнологичного ускорителя, были предложены и применены на основе уникального компьютерного моделирования, а также опыта создания самых современных циклотронов, профессиональной командой специалистов Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ под руководством Галины Карамышевой и Олега Карамышева. В конструкцию ускорителя также заложены сверхпроводящие технологии, разработанные для мегасайенс проекта NICA в Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ.

В ходе визита делегация ОИЯИ ознакомилась с производственными возможностями АО «НИИЭФА», которые в настоящее время являются одними из наиболее технологически развитых и передовых производств электрофизической аппаратуры в России.

Тэги: 
ОИЯИ
05.05.2022 | 10:30   
Новости
    28
В Дубне прошло совещания коллаборации MPD
Виктор Рябов, и.о. споуксмена Коллаборации MPD, рассказывает об итогах трехдневного совещания коллаборации MPD на...
ОИЯИ | NICA
29.04.2022 | 17:24   
Новости
    29
ОИЯИ-Россия-Сербия: поиск нового на стыке IT, физики и биологии
28 апреля 2022 года, прошло рабочее совещание «Вычислительная биология и физика», на котором обсуждались вопросы...
ОИЯИ | сотрудничество
05.05.2022 | 19:09   
Новости
    5
На Камчатке открыт самый восточный инфоцентр ОИЯИ
4 мая 2022 года состоялось открытие информационного центра ОИЯИ на базе Камчатского государственного университета им....
ОИЯИ | сотрудничество