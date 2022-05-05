На штрафстоянке в Дмитрове найден спорткар Ferrari Testarossa

четверг, 05 мая 2022 | 13:29
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Итальянский спорткар, ставший одним из автомобильных символов 1980-х годов, стоит в окружении побитых ВАЗов, «Нексий», «Матизов» и других неприметных машин. На их фоне спорткар кажется пришельцем с другой планеты.
По некоторым данным, красная Ferrari попала на эту стоянку ещё несколько лет назад. Автомобиль пытались растаможить и ввезти в Россию, но по неизвестным причинам дело не удалось довести до конца. Документы на автомобиль потерялись и теперь спорткар «завис» на штрафстоянке — машину нельзя ни оформить в России, ни вернуть в Европу.
Среднемоторный спорткар Ferrari Testarossa выпускался в Италии с 1984 до 1991 года, всего компания сделала чуть больше семи тысяч таких машин. Сейчас модель имеет коллекционную ценность: по информации сайта Wroom.ru, в США такой автомобиль стоит как минимум 100–150 тысяч долларов, а экземпляры в хорошем состоянии с небольшим пробегом продают по 200–250 тысяч долларов.