На Камчатке открыт самый восточный инфоцентр ОИЯИ

Рабочая программа началась со встречи делегации ОИЯИ во главе с главным ученым секретарем Сергеем Неделько с заместителем Председателя Правительства Камчатского края Александрой Лебедевой, и. о. ректора КамГУ Евгением Меркуловым, а также руководством Института космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН, Камчатского филиала геофизической службы ДВО РАН и Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Александра Лебедева в приветственной речи отметила уникальность и привлекательность Камчатского края с точки зрения исследований в области геофизики, экологии и наук о жизни, выразив надежду, что совместные исследования местных научный организаций, КамГУ и ОИЯИ смогут привести к ярким научным результатам. Отметив, что особое внимание Правительство края в настоящий момент направлено на повышение качества школьного образования в области естественно-научных дисциплин,

Александра Лебедева обозначила роль Информационного центра ОИЯИ в этом процессе как исключительно значимую. В свою очередь Сергей Неделько подчеркнул, что одной из уставных задач ОИЯИ является развитие науки в странах-участницах, и в этой связи Институт нацелен на активную работу в области подготовки молодых кадров. Для обучения школьников, студентов и аспирантов по профильным направлениям Институт предлагает не только широкий спектр образовательных возможностей Учебно-научного центра ОИЯИ, но также использование институтской научной инфраструктуры мирового класса.

В ходе дискуссии стороны обсудили перспективы сотрудничества ОИЯИ и КамГУ, а также научно-исследовательских организаций региона. Руководитель Департамента международного сотрудничества ОИЯИ Дмитрий Каманин рассказал о работе инфоцентров как в России, так и в других странах-участницах, отметив их особенности и общие задачи. Был отмечен успешный опыт деятельности первого ИЦ ОИЯИ на Юге России и ИЦ ОИЯИ в Каире — первого инфоцентра, открытого за пределами страны местопребывания Института. В рамках участия студентов КамГУ в образовательных программах УНЦ ОИЯИ было предложено проводить практикумы для молодых ученых на базе научной инфраструктуры Института, в частности, Центра прикладной физики в ЛЯР ОИЯИ, а также Многофункционального вычислительного комплекса ОИЯИ.

Участники беседы обсудили ряд конкретных инициатив по совместным проектам и установили рабочие контакты. Был отмечен опыт сотрудничества с КамГУ и КФГС в решении задач выявления зон накопления сейсмической энергии с помощью инклинометра, прибора, разработанного в ЛЯП ОИЯИ. Со стороны ЛРБ была высказана идея привлекать студентов к исследованиям в области диагностики и лечения с помощью ядерных методов с акцентом на подготовку специалистов по медицинской физике. Прозвучали предложения о присоединении КамГУ к совместным программам исследований ОИЯИ по изучению загрязнения воздуха и прибрежных вод.

По завершении встречи в Правительстве края состоялась торжественная церемония открытия Информационного центра на базе Камчатского государственного университета. Начав активную деятельность в октябре 2021 года, к моменту своего официального открытия Инфоцентр приобрел значительный опыт взаимодействия с ОИЯИ в вопросах организации образовательных программ, в которых уже приняло участие более 200 школьников региона.

Министр образования Камчатского края Александра Короткова, принявшая участие в церемонии, отметила необходимость живого общения школьников и студентов с представителями научного сообщества для выбора будущей профессии. Продолжив эту мысль, Сергей Неделько выразил надежду на то, что ИЦ ОИЯИ на базе КамГУ станет «центром притяжения для всех талантливых людей Камчатки».

В этот же день состоялось открытие Естественно-научной школы для студентов и школьников, в рамках которой специалисты ОИЯИ прочитают лекции для школьников и студентов по различным направлениям исследований, осуществляемых в Институте.