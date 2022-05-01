Изменение графика движение электричек Савёловского направления

воскресенье, 01 мая 2022 | 10:58    
Новости
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В мае 2022 года из-за проведения работ по модернизации инфраструктуры.

4-6, 11-13, 16-20, 23-27, 30 и 31 мая с 10:30 до 14:25 не будет движения на участке Каналстрой – Вербилки. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия. Несколько электропоездов дальнего пригорода проследуют по укороченным маршрутам от/до станции Вербилки.

Для пассажиров в эти дни будут назначены компенсационные автобусы.

«Дубна – Дмитров»

В 10:15 и 11:10 от станции Дубна будет отправляться автобус с остановками:
10:25; 11:20 – станция Большая Волга;
10:35; 11:30 – Карманово (Дмитровское шоссе);
10:40; 11:35 – 2-й участок (Дмитровское шоссе);
10:45; 11:40 – Мельдино-1 (Дмитровское шоссе);
10:55; 11:50 – Темпы (Дмитровское шоссе);
11:05; 12:00 – Запрудня;
11:20; 12:15 – станция Вербилки;
12:00; 12:55 – станция Дмитров.

«Дмитров – Дубна»

В 11:05 от автостанции Дмитров будет отправляться автобус с остановками:
11:45 – «Вербилки» (ж/д станция);
12:00 – «Платформа Запрудня» (автобусная остановка);
12:10 – «Темпы» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка);
12:20 – «Мельдино-1» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка);
12:25 – «2-й участок» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка);
12:30 – «Карманово» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка);
12:40 – «Большая Волга» (ж/д станция);
12:50 – Дубна.

Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

Тэги: 
РЖД
расписание
Источник:
ЦППК
Автор:
Редакция Новостей
25.04.2022 | 16:58   
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