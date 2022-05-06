Итоги VIII Региональной олимпиады по естественным наукам в Дубне

пятница, 06 мая 2022 | 17:45    
Новости
     2
17 апреля 2022 года в университете «Дубна» прошла Восьмая региональная олимпиада по естественным наукам для учащихся 8–11 классов.

Традиционно были организованы три секции: «География», «Физика» и «Химия», в которых приняли участие более 100 школьников из Дубны, Дмитрова, Кимр, Талдома и других городов. Многие школьники принимают участие в олимпиаде ежегодно, а также являются участниками самых разных мероприятий, организуемых университетом «Дубна».

Победителями олимпиады в 2022 году стали:

по секции «География»

  1. Титова Анна Александровна, III место (8 класс, МБОУ «Гимназия №3 г. Дубны Московской области», г. Дубна);
  2. Коровин Иван Вадимович, III место (9 класс, МБОУ СОШ №5, г. Дубна);
  3. Иевлев Игорь Витальевич, III место (9 класс, МБОУ СОШ №5, г. Дубна);
  4. Зайцев Константин Олегович, III место (11 класс, МБОУ «Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 г. Дубны Московской области», г. Дубна);

по секции «Физика»

  1. Сорокина Анна Павловна I место (8 класс, МБОУ «Лицей № 6 им. ак. Г.Н. Флёрова», г. Дубна);
  2. Гусев Денис Алексеевич I место (9 класс, МОУ «Гимназия «Логос», г. Кимры);
  3. Томайлы Анастасия Игоревна I место (9 класс, МБОУ «Гимназия № 3 г. Дубны Московской области», г. Дубна);
  4. Лагутин Святослав Владимирович II место (9 класс, МОУ «Гимназия «Логос», г. Кимры);
  5. Сергеева Алёна Александровна I место (10 класс, МОУ «Лицей № 4 г. Дмитрова», г. Дмитров);
  6. Чевтаев Илья Алексеевич II место (10 класс, МОУ «Лицей № 4 г. Дмитрова», г. Дмитров);
  7. Шатаева Екатерина Алексеевна III место (10 класс, МОУ «Лицей № 4 г. Дмитрова», г. Дмитров);
  8. Бурлаков Никита Борисович I место (11 класс, МБОУ «Лицей № 6 им. ак. Г.Н. Флёрова», г. Дубна);
  9. Фруктов Павел Андреевич II место (11 класс, МОУ СОШ № 13, г. Кимры);
  10. Тюрленев Роман Эдуардович III место (11 класс, МОУ СОШ № 13, г. Кимры);

по секции «Химия»

  1. Горбачев Юрий Дмитриевич, II место (8 класс, МБОУ «Лицей № 6 им. ак. Г.Н. Флёрова», г. Дубна);
  2. Емельяненко Юлия Анатольевна, III место (8 класс, МОУ «Дмитровская СОШ № 10 с УИОП», г. Дмитров);
  3. Новичкова Александра Романовна, III место (8 класс, АНОО «Физмат-лицей им. ак. В.Г. Кадышевского», г. Дубна);
  4. Чередеев Михаил Алексеевич, II место (9 класс, АНОО «Физмат-лицей им. ак. В.Г. Кадышевского», г. Дубна);
  5. Хренова Дарья Павловна, III место (9 класс, АНОО «Физмат-лицей им. ак. В.Г. Кадышевского», г. Дубна);
  6. Балашова Анна Алексеевна, III место (9 класс, МБОУ СОШ № 1, г. Дубна);
  7. Алексахин Дмитрий Вадимович, III место (10 класс, МБОУ «Лицей № 6 им.ак. Г.Н. Флёрова», г. Дубна);
  8. Садыкова Марьяна Рашидовна, I место (11 класс, МОУ «Дмитровская СОШ № 10 с УИОП», г. Дмитров);
  9. Пальцева Татьяна Павловна, III место (11 класс, МОУ СШ № 11, г. Кимры).

Победители и призеры (10–11 класс) получат 10/8 баллов к сумме ЕГЭ при поступлении в университет «Дубна».

Тэги: 
Университет Дубна
олимпиада
Фото: ВКонтакте Анастасия Балаян
05.05.2022 | 11:35   
Новости
    33
Студентка из Дубны – победительница Всероссийской олимпиады Stylympics
В апреле на базе Государственного социально-гуманитарного университета (Коломна, Московская область) прошла...
Университет Дубна | олимпиада
05.05.2022 | 19:35   
Новости
    8
Студенты университета «Дубна» провели тренинги по управлению экзаменационным стрессом для школьников
Студенты старших курсов кафедры психологии в преддверии выпускных школьных испытаний встретились со старшеклассниками и...
Университет Дубна | школа
03.05.2022 | 11:32   
Новости
    82
Ученица из Дубны - призёр заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике
Мир математики для ученицы лицея №6 им. академика Г.Н. Флёрова Таисии Злотниковой - особенный: в нем для нее причудливо...
олимпиада | школа