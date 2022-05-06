Итоги VIII Региональной олимпиады по естественным наукам в Дубне

Традиционно были организованы три секции: «География», «Физика» и «Химия», в которых приняли участие более 100 школьников из Дубны, Дмитрова, Кимр, Талдома и других городов. Многие школьники принимают участие в олимпиаде ежегодно, а также являются участниками самых разных мероприятий, организуемых университетом «Дубна».

Победителями олимпиады в 2022 году стали:

по секции «География»

Титова Анна Александровна, III место (8 класс, МБОУ «Гимназия №3 г. Дубны Московской области», г. Дубна); Коровин Иван Вадимович, III место (9 класс, МБОУ СОШ №5, г. Дубна); Иевлев Игорь Витальевич, III место (9 класс, МБОУ СОШ №5, г. Дубна); Зайцев Константин Олегович, III место (11 класс, МБОУ «Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 г. Дубны Московской области», г. Дубна);

по секции «Физика»

Сорокина Анна Павловна I место (8 класс, МБОУ «Лицей № 6 им. ак. Г.Н. Флёрова», г. Дубна); Гусев Денис Алексеевич I место (9 класс, МОУ «Гимназия «Логос», г. Кимры); Томайлы Анастасия Игоревна I место (9 класс, МБОУ «Гимназия № 3 г. Дубны Московской области», г. Дубна); Лагутин Святослав Владимирович II место (9 класс, МОУ «Гимназия «Логос», г. Кимры); Сергеева Алёна Александровна I место (10 класс, МОУ «Лицей № 4 г. Дмитрова», г. Дмитров); Чевтаев Илья Алексеевич II место (10 класс, МОУ «Лицей № 4 г. Дмитрова», г. Дмитров); Шатаева Екатерина Алексеевна III место (10 класс, МОУ «Лицей № 4 г. Дмитрова», г. Дмитров); Бурлаков Никита Борисович I место (11 класс, МБОУ «Лицей № 6 им. ак. Г.Н. Флёрова», г. Дубна); Фруктов Павел Андреевич II место (11 класс, МОУ СОШ № 13, г. Кимры); Тюрленев Роман Эдуардович III место (11 класс, МОУ СОШ № 13, г. Кимры);

по секции «Химия»

Горбачев Юрий Дмитриевич, II место (8 класс, МБОУ «Лицей № 6 им. ак. Г.Н. Флёрова», г. Дубна); Емельяненко Юлия Анатольевна, III место (8 класс, МОУ «Дмитровская СОШ № 10 с УИОП», г. Дмитров); Новичкова Александра Романовна, III место (8 класс, АНОО «Физмат-лицей им. ак. В.Г. Кадышевского», г. Дубна); Чередеев Михаил Алексеевич, II место (9 класс, АНОО «Физмат-лицей им. ак. В.Г. Кадышевского», г. Дубна); Хренова Дарья Павловна, III место (9 класс, АНОО «Физмат-лицей им. ак. В.Г. Кадышевского», г. Дубна); Балашова Анна Алексеевна, III место (9 класс, МБОУ СОШ № 1, г. Дубна); Алексахин Дмитрий Вадимович, III место (10 класс, МБОУ «Лицей № 6 им.ак. Г.Н. Флёрова», г. Дубна); Садыкова Марьяна Рашидовна, I место (11 класс, МОУ «Дмитровская СОШ № 10 с УИОП», г. Дмитров); Пальцева Татьяна Павловна, III место (11 класс, МОУ СШ № 11, г. Кимры).

Победители и призеры (10–11 класс) получат 10/8 баллов к сумме ЕГЭ при поступлении в университет «Дубна».