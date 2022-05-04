История дубненской милиции. Памяти милицейского ветерана

Последний день апреля омрачен горестным событием в жизни ветеранской организации дубненского ОМВД - продолжительная болезнь вырвала из её рядов майора внутренней службы в отставке Валентину Андреевну Шабаеву, возглавлявшую на протяжении более четверти века паспортно-визовую службу в отделе внутренних дел и являвшуюся легендой дубненской милиции, в которой она прослужила три десятка лет.

Во многом, её личной заслугой является тот факт, что дубненское подразделение ПВС бессменно занимала лидирующие позиции среди аналогичных структур Московской области, а руководитель признавался лучшим по профессии. Через Валентину Андреевну в 1970-1990-ые годы прошёл чуть ли не каждый представитель старшего поколения Дубны и хорошо знает эту симпатичную, отзывчивую и компетентную женщину в погонах.

Будучи истинным профессионалом своего дела, она отличалась исключительной человечностью и искренним стремлением помочь людям, особенно, находящимся в трудной жизненной ситуации: будь то помощь с получением жилья, оформлением регистрации, получением гражданства или загранпаспорта.

К ней неизменно обращались за советом и консультациями по профессиональным вопросам руководители города и городских организаций, при этом зачастую лишь авторитет и влияние В.А.Шабаевой позволяли успешно решать многие проблемные вопросы жизни горожан.

До самого последнего дня она продолжала активно работать на благо ветеранской организации своего бывшего ОВД, являясь заместителем председателя Совета ветеранов и ответственным за сбор членских взносов. Светлая память о Валентине Андреевне сохранится в сердцах тех, кто с ней служил и хорошо её знал.

Нам она запомнится такой, как на этих снимках…