Дубненцы - призеры Всероссийских соревнований по всестилевому каратэ

Соревнования проходили в трёх дисциплинах всестилевого каратэ – ОК ( ограниченный контакт), ПК – (полный контакт без средств защиты) и СЗ – полный контакт в средствах защиты), правила которых дали возможность выступления всем мастерам каратэ различных стилевых направлений.

Блестящий результат на соревнованиях продемонстрировали спортсмены из Дубненского городского спортивного клуба каратэ "Дубна" - Максим Самохвалов и Алексей Тверской, завоевав две серебряных медали.