Дубненцы - призеры Всероссийских соревнований по всестилевому каратэ

вторник, 03 мая 2022 | 11:05
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1 и 2 мая в Санкт-Петербурге на площадке СК «Легкоатлетический манеж» состоялись Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ «Кубок Петра Великого». Они прошли в городе Неве уже в 21-й раз и объединили более 2000 атлетов из 35 регионов России.
Соревнования проходили в трёх дисциплинах всестилевого каратэ – ОК ( ограниченный контакт), ПК – (полный контакт без средств защиты) и СЗ – полный контакт в средствах защиты), правила которых дали возможность выступления всем мастерам каратэ различных стилевых направлений.
Блестящий результат на соревнованиях продемонстрировали спортсмены из Дубненского городского спортивного клуба каратэ "Дубна" - Максим Самохвалов и Алексей Тверской, завоевав две серебряных медали.