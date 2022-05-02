Более 500 палов травы потушили пожарные ГКУ МО «Мособлпожспас» с начала года

Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов рассказал, что в Московской области начался пал травы.

«С наступлением сухой погоды начинается сезон пала травы. К сожалению, не все жители Подмосковья понимают, что поджигать траву нельзя, ведь это может привести к страшным последствиям как для экологии, так и для жизни и имущества людей», - отметил Геннадий Пестов.