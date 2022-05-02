Более 500 палов травы потушили пожарные ГКУ МО «Мособлпожспас» с начала года

Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов рассказал, что в Московской области начался пал травы.
«С наступлением сухой погоды начинается сезон пала травы. К сожалению, не все жители Подмосковья понимают, что поджигать траву нельзя, ведь это может привести к страшным последствиям как для экологии, так и для жизни и имущества людей», - отметил Геннадий Пестов.
Начальник госучреждения добавил, что пожарные ГКУ МО «Мособлпожспас» ежедневно выезжают на тушение пала травы.
«Огнеборцы каждый день сталкиваются с пожарами сухой травы. Обычно площадь возгорания небольшая, но всегда есть риск распространения огня в лес и жилые постройки. Уважаемые жители Подмосковья, прекратите поджигать сухую траву. Вы наносите непоправимый вред природной экосистеме и жителям ближайших населенных пунктов», - заключил Геннадий Пестов.