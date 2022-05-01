Аварийная ситуация на автодороге Дубна-Кимры

воскресенье, 01 мая 2022 | 11:22    
Новости
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В период весеннего паводка вновь в центре внимания Северная канава. На границе Дубны и Кимрского района проходящая через нее дорога начала разрушаться.

Грунт под бетонным покрытием размыт талыми водами, бетонные блоки вместе с откосами сползают на дно канавы. Нужно оперативно принимать меры, пока не повреждено асфальтовое покрытие. Иначе дорога между двумя регионами, Подмосковьем и Тверской областью, станет опасной.

После выезда на место, эта проблема стала темой экстренного совещания в администрации Дубны с участием руководителей градообразующих предприятий. Ситуация осложняется тем, что Северная канава, как искусственный водоотводный объект, находится в ведении Волжского района гидросооружений ФГБУ «Канал имени Москвы». Но дорога в городской черте – на балансе муниципалитета, и ремонтировать её придется городу.

На этом участке будет временно перекрыта одна полоса с переходом на реверсивное движение (по направлению в Кимры, с той стороны, где происходит разрушение). Но если пойдут дожди и возникнет угроза обвала, дорогу придется закрыть. И на период ремонта (примерно 2-3 недели) нужно будет полностью останавливать движение грузовых и легковых машин, общественного транспорта.

Фронт работ большой. По предварительным оценкам, стоимость восстановления дороги от 1,7 до 5 млн рублей – в зависимости от того, какое техническое решение будет предложено проектировщиками, точную сумму сейчас определяют специалисты. Этим занимаются Дирекция развития наукограда и организация «Стройпроект». Выделение средств из бюджета – длительный процесс, связанный в том числе с конкурсными процедурами, он затянется месяца на полтора. А время не терпит.

Конечно, есть альтернативная дорога – через Савелово. Но это очень неудобно, ведь по левому берегу идет активный грузооборот, едут люди на работу в Дубну и садоводы-дачники на свои участки, следуют похоронные процессии – на Сергиево-Демидовское кладбище.

В связи с этим, Глава Дубны Сергей Куликов обратился за помощью с финансированием к градообразующим предприятиям. Все понимают, что приступать к ремонту нужно максимально быстро.

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