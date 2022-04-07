Завод «Гранат Био Тех» в Дубне увеличит мощности производства вакуумных систем для взятия крови

Компания «Гранат Био Тех» специализируется на выпуске медицинских изделий из пластика для лабораторной диагностики. Основная продукция предприятия - современные одноразовые вакуумные системы для взятия венозной крови Acti-Fine. А недавно резидент ОЭЗ Дубна запустил производство держателей Acti-Fine®, предназначенных для использования вместе с вакуумными пробирками и иглами. Их выпускают на установленных и введённых в эксплуатацию высокотехнологичных литьевых и упаковочных машинах. Производственные мощности новой линии составляют 40 миллионов штук с возможность увеличения.

"Таким образом теперь наша компания является производителем полноценной вакуумной системы для взятия венозной крови Acti-Fine®, ни в чем не уступающей зарубежным аналогам", - поясняет генеральный директор ООО «Гранат Био Тех» Александр Шишов. - "Система включает в себя вакуумную пробирку, держатели и двусторонние иглы. Компоненты системы были разработаны нашими специалистами, они идеально подходят друг другу и прошли все необходимые проверки и валидацию. Это позволит заказчикам одноразовой медицинской продукции нашего завода в полной мере исполнять ГОСТ Р 59778-2021".

В ближайшее время на подмосковном предприятии введут в эксплуатацию новые автоматизированные линии, что позволит уже к осени 2022 года увеличить производство вакуумных пробирок Acti-Fine® до 160 миллионов штук в год. Это на треть закроет потребности российского рынка данной продукции.

Сегодня системы для взятия венозной крови производства компании «Гранат Био Тех» востребованы не только отечественными медицинскими учреждениями. В продукции предприятия заинтересованы Арабские страны, Пакистан, Индия, и резидент подмосковной ОЭЗ намерен продолжить сотрудничество с партнерами из этих стран.