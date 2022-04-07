Завод «Гранат Био Тех» в Дубне увеличит мощности производства вакуумных систем для взятия крови

четверг, 07 апреля 2022 | 11:47    
Новости
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Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Гранат Био Тех» увеличит мощности производства медицинских изделий для лабораторной диагностики. В начале года компания запустила производство держателей для вакуумных систем, а уже во второй половине 2022 года на предприятии планируют выпускать до 160 млн вакуумных пробирок.

Компания «Гранат Био Тех» специализируется на выпуске медицинских изделий из пластика для лабораторной диагностики. Основная продукция предприятия - современные одноразовые вакуумные системы для взятия венозной крови Acti-Fine. А недавно резидент ОЭЗ Дубна запустил производство держателей Acti-Fine®, предназначенных для использования вместе с вакуумными пробирками и иглами. Их выпускают на установленных и введённых в эксплуатацию высокотехнологичных литьевых и упаковочных машинах. Производственные мощности новой линии составляют 40 миллионов штук с возможность увеличения.

"Таким образом теперь наша компания является производителем полноценной вакуумной системы для взятия венозной крови Acti-Fine®, ни в чем не уступающей зарубежным аналогам", - поясняет генеральный директор ООО «Гранат Био Тех» Александр Шишов. - "Система включает в себя вакуумную пробирку, держатели и двусторонние иглы. Компоненты системы были разработаны нашими специалистами, они идеально подходят друг другу и прошли все необходимые проверки и валидацию. Это позволит заказчикам одноразовой медицинской продукции нашего завода в полной мере исполнять ГОСТ Р 59778-2021".

В ближайшее время на подмосковном предприятии введут в эксплуатацию новые автоматизированные линии, что позволит уже к осени 2022 года увеличить производство вакуумных пробирок Acti-Fine® до 160 миллионов штук в год. Это на треть закроет потребности российского рынка данной продукции.

Сегодня системы для взятия венозной крови производства компании «Гранат Био Тех» востребованы не только отечественными медицинскими учреждениями. В продукции предприятия заинтересованы Арабские страны, Пакистан, Индия, и резидент подмосковной ОЭЗ намерен продолжить сотрудничество с партнерами из этих стран.

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