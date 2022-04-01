Выставка, приуроченная к годовщине ОИЯИ

Интерактивная выставка доступно и увлекательно рассказывает об истории создания ОИЯИ, о научных экспериментах и достижениях, о фундаментальных и прикладных исследованиях Института. Модель циклотрона Лаборатории ядерных реакций, модель импульсного реактора ИБР-2 Лаборатории нейтронной физики, модель магнита MPD коллайдера NICA и другие – обо всех установках подробно рассказали дубненцам действующие сотрудники Института. На выставке гости смогли не только увидеть макеты базовых установок и узнать принципы их работы, но и заглянуть внутрь лабораторий с помощью технологии виртуальной реальности.

Экспозиция стала отличной площадкой для людей всех возрастов, откуда можно начать свое знакомство с наукой.