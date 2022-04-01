Выставка, приуроченная к годовщине ОИЯИ

пятница, 01 апреля 2022 | 13:25    
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С 25 по 27 марта 2022 г. на интерактивной выставке «Базовые установки ОИЯИ» в Доме культуры «Мир» прошли экскурсии для жителей города. Мероприятия были приурочены к празднованию 66-летия Объединенного института ядерных исследований. Так, Институт пригласил всех желающих ближе познакомиться со своей историей и разделил праздник с городом. За три дня на выставке побывало около 300 гостей.

Интерактивная выставка доступно и увлекательно рассказывает об истории создания ОИЯИ, о научных экспериментах и достижениях, о фундаментальных и прикладных исследованиях Института. Модель циклотрона Лаборатории ядерных реакций, модель импульсного реактора ИБР-2 Лаборатории нейтронной физики, модель магнита MPD коллайдера NICA и другие – обо всех установках подробно рассказали дубненцам действующие сотрудники Института. На выставке гости смогли не только увидеть макеты базовых установок и узнать принципы их работы, но и заглянуть внутрь лабораторий с помощью технологии виртуальной реальности.

Экспозиция стала отличной площадкой для людей всех возрастов, откуда можно начать свое знакомство с наукой.

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