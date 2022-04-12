Выпускник кимрской гимназии космонавт Сергей Корсаков с орбиты поздравил россиян с Днём космонавтики

вторник, 12 апреля 2022 | 13:50    
Новости
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Сегодня, 12 апреля, космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, являющийся выпускником гимназии в городе Кимры Тверской области, поздравили россиян с Днем космонавтики. Их видеообращением с МКС поделился «Роскосмос».

«61 год назад наша страна сделала ещё один шаг к познанию неизведанного — покорению Вселенной человеком. Началась новая страница истории — история пилотируемых космических полётов. И первым, кто открыл эту героическую страницу, стал наш соотечественник — Юрий Алексеевич Гагарин», - напомнил Олег Артемьев.

Как отметил Денис Матвеев, история отечественной космонавтики наполнена титаническим трудом первопроходцев исследования космоса и усилиями тех, кто в нынешних условиях поддерживает и укрепляет престиж России, как великой космической державы.

«Мы первые благодаря Юрию Гагарину и никогда не забудем его подвиг. Так было, есть и будет. Мы благодарим всех, кто продолжает работать на благо освоения Космоса. С праздником!», - подытожил Сергей Корсаков.

Напоминаем, ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-21" в пятницу 18 марта в 18:55 стартовала с космодрома Байконур с площадки №31 к Международной космической станции (МКС).

Тэги: 
космос
праздник
Источник:
Роскосмос
Автор:
Редакция Новостей
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