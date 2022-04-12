Выпускник кимрской гимназии космонавт Сергей Корсаков с орбиты поздравил россиян с Днём космонавтики

«61 год назад наша страна сделала ещё один шаг к познанию неизведанного — покорению Вселенной человеком. Началась новая страница истории — история пилотируемых космических полётов. И первым, кто открыл эту героическую страницу, стал наш соотечественник — Юрий Алексеевич Гагарин», - напомнил Олег Артемьев.

Как отметил Денис Матвеев, история отечественной космонавтики наполнена титаническим трудом первопроходцев исследования космоса и усилиями тех, кто в нынешних условиях поддерживает и укрепляет престиж России, как великой космической державы.

«Мы первые благодаря Юрию Гагарину и никогда не забудем его подвиг. Так было, есть и будет. Мы благодарим всех, кто продолжает работать на благо освоения Космоса. С праздником!», - подытожил Сергей Корсаков.

Напоминаем, ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-21" в пятницу 18 марта в 18:55 стартовала с космодрома Байконур с площадки №31 к Международной космической станции (МКС).