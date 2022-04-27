Второй чемпионат и первенство Дубны по чир-спорту состоялись во дворце спорта "Радуга"

среда, 27 апреля 2022 | 14:46    
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Более 400 спортсменов из Москвы, Подмосковья, Владимирской, Тверской областей и республики Мордовия, в том числе представители трех дубненских клубов приняли участие во Втором чемпионате и первенстве Дубны по чир-спорту.

Соревнования проходили во дворце спорта «Радуга» по двум основным дисциплинам – чир-перфоманс и чирлидинг. Ритмичная музыка, оригинальная хореография, красивые костюмы, прекрасная подготовка, огромная энергетика.

Дубненцы завоевали несколько десятков медалей. Поздравляем наши команды, тренеров и родителей!

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