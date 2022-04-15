Встречи ученых Дубны и Армении в Ереване: ставка на модернизацию форматов сотрудничества

Представители Института приняли участие в расширенном заседании Президиума НАН РА, посвященном вопросам сотрудничества научных центров Республики Армения с ОИЯИ. В рамках программы визита состоялся ряд рабочих встреч.

На заседании Президиума НАН Армении Президент Академии Ашот Сагян представил своим коллегам из научно-образовательных организаций страны ключевые вехи научного сотрудничества ОИЯИ и Армении.

«Уверены, нынешний визит делегации поспособствует развитию кооперации между научными институтами России как страны местоположения ОИЯИ и Армении, что представляется важным в свете глобальных вызовов, стоящих в эти дни перед человечеством», — подчеркнул он, отметив также, что необходимо прорабатывать механизмы сотрудничества в сфере совместной подготовки кадров, которая способна стать дополнительным стимулом для развития научно-исследовательских проектов.

Директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников поделился с присутствующими научными планами организации:

«Институт нацелен на расширение спектра научных исследований, поэтому мы готовы поддерживать активное участие представителей научной общественности Армении в международной программе ОИЯИ».

Говоря в своем выступлении о важности международного научного сотрудничества, Полномочный представитель правительства Республики Армения в ОИЯИ Саргис Айоцян подчеркнул, что «для Армении сейчас в приоритете пересмотреть и переформатировать участие страны в ОИЯИ, чтобы тем самым углубить взаимовыгодное сотрудничество».

Кроме этого, обсуждался совместный проект в области изучения геодинамических процессов в Армении с использованием прецизионных лазерных инклинометров и создание сети таких установок в стране. Еще одной перспективной областью сотрудничества могут стать исследования биологические по мембранной тематике. Этому направлению был посвящен отдельный семинар в программе заседания Президиума НАН Армении.

Особым пунктом повестки заседания стали поздравления научного руководителя ЛЯР ОИЯИ академика РАН Юрия Оганесяна по случаю дня рождения от коллег из научных и образовательных центров Армении. На заседании в знак признания его вклада в мировую науку Юрий Оганесян был награжден Почетным орденом Российско-Армянского университета.