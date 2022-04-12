Всегда ли полезны добавки серебра?

Наночастицы серебра широко используются в различных областях промышленности, включая пищевую и производство косметики. Результаты проведенного исследования дают основания предполагать токсичность этих наночастиц, а могут в перспективе означать, что их использование придется ограничить или, как минимум, строго регламентировать.
Наиболее изученными на сегодняшний день являются наночастицы серебра (AgNPs), которые обладают выраженными антибактериальными свойствами при низкой токсичности и отсутствии негативного влияния на индигенную микрофлору животных. Свойства наночастиц также зависят от формы и размера частиц, что определяет их сферу применения или ограничения.
Сотрудники Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ совместно с коллегами из Института микробиологии и биотехнологии (Кишинев, Молдова) начали цикл работ по изучению токсичности наночастиц металлов для животных. Основной целью данного исследования стало изучение влияния немодифицированных (AgNPs) и модифицированных биомассой цианобактерии Spirulina platensis (AgNPs-Spirulina) наночастиц серебра на крыс при длительном пероральном введении.
«Наночастицы такого диапазона размеров наиболее часто используются в промышленности. Особенно в косметике. И хотя мы видим, что они не повлияли на формулу крови и на функциональное состояние органов животных, очевидно, что они накапливаются в мозге. Это требует пристального внимания, поскольку с течением времени накопленные наночастицы могут оказать токсический эффект, который отразится на когнитивных функциях мозга, — подвела итог руководитель исследования от ОИЯИ, начальник сектора нейтронного активационного анализа и прикладных исследований ЛНФ ОИЯИ Инга Зиньковская. — Таким образом, наночастицы серебра следует использовать с осторожностью. Исследования в данном направлении мы будем продолжать».