Всегда ли полезны добавки серебра?

Наночастицы серебра широко используются в различных областях промышленности, включая пищевую и производство косметики. Результаты проведенного исследования дают основания предполагать токсичность этих наночастиц, а могут в перспективе означать, что их использование придется ограничить или, как минимум, строго регламентировать.

Наиболее изученными на сегодняшний день являются наночастицы серебра (AgNPs), которые обладают выраженными антибактериальными свойствами при низкой токсичности и отсутствии негативного влияния на индигенную микрофлору животных. Свойства наночастиц также зависят от формы и размера частиц, что определяет их сферу применения или ограничения.

Сотрудники Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ совместно с коллегами из Института микробиологии и биотехнологии (Кишинев, Молдова) начали цикл работ по изучению токсичности наночастиц металлов для животных. Основной целью данного исследования стало изучение влияния немодифицированных (AgNPs) и модифицированных биомассой цианобактерии Spirulina platensis (AgNPs-Spirulina) наночастиц серебра на крыс при длительном пероральном введении.