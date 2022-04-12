Всегда ли полезны добавки серебра?

вторник, 12 апреля 2022 | 11:42    
Новости
     22
Ученые Лаборатории нейтронной физики в сотрудничестве с Институтом микробиологии и биотехнологии страны-участницы ОИЯИ – Молдовы – изучили, как себя ведут наночастицы серебра в организме животных, а также то, как они влияют на состояние их организма.

Наночастицы серебра широко используются в различных областях промышленности, включая пищевую и производство косметики. Результаты проведенного исследования дают основания предполагать токсичность этих наночастиц, а могут в перспективе означать, что их использование придется ограничить или, как минимум, строго регламентировать.

Наиболее изученными на сегодняшний день являются наночастицы серебра (AgNPs), которые обладают выраженными антибактериальными свойствами при низкой токсичности и отсутствии негативного влияния на индигенную микрофлору животных. Свойства наночастиц также зависят от формы и размера частиц, что определяет их сферу применения или ограничения.

Сотрудники Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ совместно с коллегами из Института микробиологии и биотехнологии (Кишинев, Молдова) начали цикл работ по изучению токсичности наночастиц металлов для животных. Основной целью данного исследования стало изучение влияния немодифицированных (AgNPs) и модифицированных биомассой цианобактерии Spirulina platensis (AgNPs-Spirulina) наночастиц серебра на крыс при длительном пероральном введении.

«Наночастицы такого диапазона размеров наиболее часто используются в промышленности. Особенно в косметике. И хотя мы видим, что они не повлияли на формулу крови и на функциональное состояние органов животных, очевидно, что они накапливаются в мозге. Это требует пристального внимания, поскольку с течением времени накопленные наночастицы могут оказать токсический эффект, который отразится на когнитивных функциях мозга, — подвела итог руководитель исследования от ОИЯИ, начальник сектора нейтронного активационного анализа и прикладных исследований ЛНФ ОИЯИ Инга Зиньковская. — Таким образом, наночастицы серебра следует использовать с осторожностью. Исследования в данном направлении мы будем продолжать».

Тэги: 
ОИЯИ
наука
07.04.2022 | 11:32   
Новости
    60
На NICA завершен сеанс рекордной длительности
В первый день апреля завершился третий цикл пусконаладочных работ (ПНР) на ускорительном комплексе NICA. Сеанс стал...
ОИЯИ | наука
09.04.2022 | 12:23   
Новости
    40
На Нововоронежской АЭС с участием ОИЯИ создадут уникальную установку по исследованию нейтрино
На Нововоронежской АЭС завершилась реализация первого, подготовительного этапа по исследованию свойств нейтрино – одной...
ОИЯИ | наука | сотрудничество
11.04.2022 | 14:35   
Новости
    18
Ученые ОИЯИ на Неделе космоса в Зарядье
16 апреля старший научный сотрудник ЛЯП ОИЯИ Марк Ширченко и научный сотрудник ЛРБ ОИЯИ Юрий Северюхин выступят на...
ОИЯИ | лекция