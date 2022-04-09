Волейболисты Дубны – бронзовые призеры первенства Московской области

суббота, 09 апреля 2022 | 11:25    
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В Звенигороде прошел финальный этап первенства Московской области по волейболу (Детская лига) среди юношей 2008-2009 годов рождения. В соревнованиях приняло участие 14 команд. Команда юношей 2008-2009 г. р. дубненской спортивной школы по волейболу «Ника» заняла почетное третье место.

Бронзовые призеры первенства: Тихон Лосев, Илья Ломоносов, Иван Смирнов, Андрей Балашов, Богдан Беган, Павел Горюнов, Кирилл Колыхалин, Евгений Головченко, Фадей Житников, Дмитрий Пляшкевич, Михаил Аносов, Арсений Газетов и Егор Павлюк.

Поздравляем спортсменов, их родителей, тренеров Валерия Комаров, Антона Честухина и первого тренера Екатерину Кравцову с достойным выступлением на соревнованиях! Желаем здоровья, сил и новых спортивных достижений!

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