Волейболисты Дубны – бронзовые призеры первенства Московской области

суббота, 09 апреля 2022 | 11:25
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В Звенигороде прошел финальный этап первенства Московской области по волейболу (Детская лига) среди юношей 2008-2009 годов рождения. В соревнованиях приняло участие 14 команд. Команда юношей 2008-2009 г. р. дубненской спортивной школы по волейболу «Ника» заняла почетное третье место.
Бронзовые призеры первенства: Тихон Лосев, Илья Ломоносов, Иван Смирнов, Андрей Балашов, Богдан Беган, Павел Горюнов, Кирилл Колыхалин, Евгений Головченко, Фадей Житников, Дмитрий Пляшкевич, Михаил Аносов, Арсений Газетов и Егор Павлюк.
Поздравляем спортсменов, их родителей, тренеров Валерия Комаров, Антона Честухина и первого тренера Екатерину Кравцову с достойным выступлением на соревнованиях! Желаем здоровья, сил и новых спортивных достижений!