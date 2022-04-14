В Школе инновационной педагогики Университета «Дубна» началась стажировка

четверг, 14 апреля 2022 | 13:51    
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Слушатели Школы приступили к практике в школах Московской, Тверской и Ярославской областей. В ходе стажировки 22 студента изучат под руководством опытных учителей содержание и методику преподавания математики, физики, химии, информатики и русского языка, ознакомятся с работой школьных педагогов, самостоятельно подготовят и проведут для учеников старших классов уроки и внеклассные занятия.

Учащиеся Школы ежегодно в апреле проходят обучение на стажировочных площадках в организациях-партнерах. В этом году список школ, участвующих в программе, значительно расширился – теперь это 12 школ Дубны, то есть практически все общеобразовательные учебные заведения наукограда, включая Московский областной физико-математический лицей им. академика В.Г. Кадышевского, лицей «Дубна» и школу «Юна», а также школы Углича и Кесовой горы.

Школа инновационной педагогики – образовательный проект опережающего уровня, реализуемый факультетом социальных и гуманитарных наук, чтобы дать возможность студентам университета получить дополнительную квалификацию школьного учителя.

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