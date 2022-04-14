В Школе инновационной педагогики Университета «Дубна» началась стажировка

Учащиеся Школы ежегодно в апреле проходят обучение на стажировочных площадках в организациях-партнерах. В этом году список школ, участвующих в программе, значительно расширился – теперь это 12 школ Дубны, то есть практически все общеобразовательные учебные заведения наукограда, включая Московский областной физико-математический лицей им. академика В.Г. Кадышевского, лицей «Дубна» и школу «Юна», а также школы Углича и Кесовой горы.

Школа инновационной педагогики – образовательный проект опережающего уровня, реализуемый факультетом социальных и гуманитарных наук, чтобы дать возможность студентам университета получить дополнительную квалификацию школьного учителя.