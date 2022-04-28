В рейтинге «Топ-100 ИТ-лидеров» голосуем за основателя Getmobit

Поддержать работу Марии Рукавишниковой по развитию отечественной ИТ-индустрии и проголосовать за нее можно на странице проекта «Топ-100 ИТ-лидеров».

Важно! Отдать голос за своих фаворитов среди номинантов могут пользователи портала Global CIO со статусом «Профессионал». Получить его можно, если Вы являетесь руководителем ИТ или управляете функциональным подразделением - для этого просто пройдите быструю регистрацию по ссылке. Статус «Профессионал» также открывает доступ к закрытым материалам и встречам клуба Global CIO и позволяет комментировать материалы на сайте.

Рейтинг «Топ-100 ИТ-лидеров» состоит из директоров и вице-президентов по ИТ (CIO, CDTO), генеральных директоров (CEO) и директоров, возглавляющих цифровую трансформацию в компаниях. Это те лидеры, кто, по мнению профессионального ИТ-сообщества, вносит немалый вклад в развитие ИТ-отрасли. Голосование продлится до 10 мая. Среди номинантов рейтинга и руководитель компании-резидента ОЭЗ «Дубна» - основательница и генеральный директор Getmobit, создатель экосистемы GM Smart System для нового поколения рабочих мест Мария Рукавишникова.

Российскую ИТ-индустрию Мария Рукавишникова развивает с 2002 года. Она работала в крупных международных и российских компаниях: Аквариус, Систематика, IBM. Отвечала за продвижение и продажи сложных технологических решений и вычислительной техники в корпоративном и государственном сегменте. Признана Top-Performer IBМ в 2009 году. В 2010-м вошла в новую ИТ-команду Пенсионного фонда РФ в качестве советника заместителя председателя правления по стратегическому развитию ИТ, секретаря комитета по инновациям и заместителя директора Департамента по разработке ПО.

В 2016 году Мария Рукавишникова совместно с бизнес-партнерами основала технологический стартап Getmobit. Технологии компании позволяют создавать цифровые решения для организации и управления «умными» рабочими пространствами на коммерческих и государственных предприятиях.

"Имея за плечами опыт работы в международной компании IBM, я всегда ориентировалась на предложение продукта, конкурентного на мировом рынке", - рассказывает Мария Рукавишникова в интервью журналу «Первая Миля». - "Наши бизнес-идеи «крутились» вокруг перекомпилирования офисного рабочего места. Мы исходили из концепции «work-force centric», согласно которой в центре должен быть не стол с компьютером, а работающий за ним человек с его личным коммуникационным пространством и корпоративными инструментами».

В 2018 году Мария Рукавишникова с командой презентовала Getmobit на MWC в Барселоне. А уже в 2019-м на ИТ-Саммите стран БРИКС представляла российский инновационный бизнес на заседании ИТ-министров, на выставке GITEX в Дубае подписала эксклюзивное соглашение о партнерстве в Саудовской Аравии с крупным системным интегратором Saudi Business Machines.

Запустить инновационную компанию по разработке комплексного продукта по управлению умными рабочими местами, организовать производство мощностью на 20 тысяч устройств, стать партнером крупнейших российских и зарубежных компаний, иметь собственные запатентованные продукты и предлагать санкционноустойчивые решения для своих клиентов - это и не только вместилось в пять лет развития собственного бизнеса.

"Инновационный цикл начинается с идеи, запросов и пожеланий клиента", - рассказывает Мария Рукавишникова. - "Далее происходит процесс оценки целесообразности, повторяемости, критичности, коммерциализации. Только после этого решение попадает в роуд-мэп, где есть в долгосрочные векторы и краткосрочные цели. Моделирование жизни компании происходит через призму роуд-мэпа, на него накладываются внешние факторы, с учетом которых происходит переоценка текущего состояния и определение приоритетов, актуальных сегодня. Наша команда - это реактивный двигатель: мы очень быстро перестраиваемся и готовим актуальные предложения для заказчиков. В первую волну пандемии компания запустила сервис для быстрого разворачивания удаленных рабочих мест Global Discovery Service, сегодня в условиях санкций предлагает надежные, полностью отечественные решения, соответствующие всем требованиям".

Компания Getmobit, созданная Марией Рукавишниковой, занимается разработкой и производством платформы GM Smart System, предназначенной для организации инфраструктуры автоматизированных рабочих пространств сотрудников с доступом к облачным сервисам, виртуальным рабочим местам и сервисам телекоммуникаций. Платформа реализует концепцию Smart Workspace и позволяет создавать умные рабочие пространства для гибридных и удаленных офисов. В её состав входит разработка Getmobit - GM-Box - многофункциональная док-станция, интегрирующая в себе функции «тонкого клиента» и IP-видеотелефона.

Решения Getmobit, как полностью локализованного российского проекта, позволяют обеспечить технологическую устойчивость отечественных предприятий и компаний, работающих на рынке России в условиях санкционных ограничений.

Мария Рукавишникова развивает не только свой бизнес, но и активно работает с ИТ-сообществом, инициирует предложения по поддержке среднего и малого бизнеса, инновационных стартапов. Она входит в правление Ассоциации НП РУССОФТ, является членом АРПП «Отечественный софт» и Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники.

В научном багаже Марии Рукавишниковой: научная степень кандидата экономических наук и звание доцента кафедры экономической теории, десятилетний опыт декций по микро- и макроэкономике в одном из ведущих технических университетов страны. Менторством и поддержкой талантов она занимается регулярно и в собственной компании запустила программу стажировок для студентов и молодых специалистов без опыта работы.