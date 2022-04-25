В Дубне заработала паромная переправа через Канал имени Москвы

Проезд пассажира с правом провоза багажа весом не более 36 кг – 15 рублей

Проезд детей в возрасте старше 5 лет, но не старше 10 лет – 7 рублей

Провоз багажа свыше 36 кг – 15 рублей

Проезд пассажира с велосипедом – 35 рублей

Провоз мототранспортного средства (объемом двигателя не более 50 куб. см) – 85 рублей

Провоз мототранспортного средства (объемом двигателя более 50 куб. см) – 130 рублей

Провоз мотоцикла с коляской, мотороллера с коляской, квадроцикла – 170 рублей

Провоз прицепа разрешенной максимальной массы до 750 кг – 100 рублей

Провоз прицепа разрешенной максимальной массы более 750 кг – 200 рублей

Провоз автомобиля легкового типа (вместимостью до 8 человек) – 230 рублей

Провоз автомобиля легкового типа (вместимостью более 8 человек) – 700 рублей

Провоз иного транспортного средства грузоподъемностью до 3,5 т – 700 рублей

Провоз иного транспортного средства грузоподъемностью от 3,5 т – 900 рублей.