В Дубне заработала паромная переправа через Канал имени Москвы

понедельник, 25 апреля 2022 | 14:57    
Новости
     46
Заработала переправа и в Мельдино. Новые тарифы на пользование паромом.

Проезд пассажира с правом провоза багажа весом не более 36 кг – 15 рублей
Проезд детей в возрасте старше 5 лет, но не старше 10 лет – 7 рублей
Провоз багажа свыше 36 кг – 15 рублей
Проезд пассажира с велосипедом – 35 рублей
Провоз мототранспортного средства (объемом двигателя не более 50 куб. см) – 85 рублей
Провоз мототранспортного средства (объемом двигателя более 50 куб. см) – 130 рублей
Провоз мотоцикла с коляской, мотороллера с коляской, квадроцикла – 170 рублей
Провоз прицепа разрешенной максимальной массы до 750 кг – 100 рублей
Провоз прицепа разрешенной максимальной массы более 750 кг – 200 рублей
Провоз автомобиля легкового типа (вместимостью до 8 человек) – 230 рублей
Провоз автомобиля легкового типа (вместимостью более 8 человек) – 700 рублей
Провоз иного транспортного средства грузоподъемностью до 3,5 т – 700 рублей
Провоз иного транспортного средства грузоподъемностью от 3,5 т – 900 рублей.

Тэги: 
транспорт
Канал
20.04.2022 | 11:27   
Новости
    24
Улицу в индийском городе назвали в честь тверского купца Афанасия Никитина
По информации газеты The Hindu, имя тверского купца Афанасия Никитина присвоили улице в городе Кожикоде, штат Керала в...
сотрудничество | Тверь
22.04.2022 | 16:06   
Новости
    56
О внеочередном заседании Совета депутатов Дубны 21 апреля 2022 года
Внеочередное заседание Совета депутатов городского округа Дубна состоялось 21 апреля 2022 года. В связи с изменениями...
Дубна | Совет депутатов
21.04.2022 | 08:43   
Новости
    38
Ученые из Дубны создают детекторы нейтрино для Нововоронежской АЭС
Ученые Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ совместно с коллегами из Воронежского государственного университета и отдела...
ОИЯИ | сотрудничество