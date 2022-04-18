В Дубне запускают серийное производство детских медицинских консолей CADUCEUS

понедельник, 18 апреля 2022 | 19:13    
Новости
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Один из ведущих отечественных разработчиков и производителей медицинской техники компания «ВестМедГрупп» расширяет производственную линейку и запускает серийную сборку детских медицинских консолей CADUCEUS.

Уникальные системы жизнеобеспечения предназначены для установки в палатах стационаров, отделениях интенсивной терапии и детской реанимации. Данное оборудование сочетает в себе не только необходимые для качественной работы медицинского персонала функциональные характеристики, но и, благодаря специальному дизайнерскому элементу корпуса консоли с детскими мотивами, формирует благоприятный эмоциональный фон, способствуя скорейшему выздоровлению маленьких пациентов.

Обеспечивая удобную и оперативную подачу медицинских газов и электропитания потребителю, детские медицинские консоли отечественного производства оснащаются разъемами быстрого соединения медицинских газов (кислорода, сжатого воздуха, закиси азота, углекислого газа) и вакуума, электрическими розетками, коммуникационными разъемами для связи «сестра-пациент» и передачи данных, а также медицинскими рельсами, позволяющими устанавливать мониторы, светильники и другие приборы, дающие возможность медицинскому персоналу контролировать динамику пациента и оперативно реагировать в случае любых изменений.

В настоящее время резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ВестМедГрупп» уже получила предзаказ от двух крупных лечебно-профилактических учреждений Московского региона на изготовление 17 детских медицинских консолей CADUCEUS, их поставку и монтаж силами технических специалистов компании. Данное оборудование заинтересовало и зарубежных партнеров компании-производителя - в настоящее время ведется обсуждение условий поставки детских медицинских консолей CADUCEUS в страны Евразийского экономического союза.

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