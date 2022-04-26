В Дубне ученые из Коллаборации MPD обсуждают ход работ на установке NICA

Открыл работу совещания лидер проекта NICA, директор ЛФВЭ ОИЯИ Владимир Кекелидзе, который рассказал о ходе выполнения проекта NICA.

«Около 80 % подготовительных работ на NICA уже выполнены», — сообщил он. Владимир Кекелидзе рассказал о двух успешных сеансах на комплексе: в сентябре 2021 и трехмесячном цикле пусконаладки в начале 2022. Практически 90 % сверхпроводящих магнитов, необходимых для NICA, уже подготовлены для дальнейшей работы. В течение нескольких следующих месяцев все магниты будут произведены. Полным ходом идет установка уже готовых магнитных блоков в тоннеле коллайдера. Строительные работы на комплексе NICA по плану будут завершены в 2022 году. Кроме этого, основная электрическая подстанция комплекса будет введена в эксплуатацию уже на этой неделе. Таким образом питанием будут обеспечены все элементы NICA. Позднее в строй будет введена вторая подстанция. Наблюдается незначительное отставание по срокам введения в эксплуатацию криогенных насосных станций, однако к осени с.г. работа по ним будет завершена".

О текущем статусе эксперимента рассказал временно исполняющий обязанности лидера коллаборации MPD Виктор Рябов (ПИЯФ). Специалисты продолжают работу над основными системами детектора: суперкомпактным соленоидом и его ярмом, опорной конструкцией, времяпролетной и времяпроекционной камерами, электромагнитным калориметром.

«Все компоненты 1-го этапа эксперимента MPD активно создаются, поэтому мы ожидаем ввод в эксплуатацию первой ступени эксперимента уже в 2023 году», — сказал Виктор Рябов.

Он отметил также, что в рамках коллаборации MPD работают пять физических рабочих групп, которые представят доклады о проделанной работе в рамках нынешнего трехдневного совещания.

Более 140 ученых принимают участие в совещании. Повестка мероприятия включает в себя доклады, посвященные специфическим величинам, которые планируется измерять в эксперименте, а также планам на публикацию полученных результатов. Еще одним пунктом в повестке мероприятия станет обсуждение вычислительной и программной инфраструктуры для обработки данных. В рамках программы совещания участники смогут ознакомиться со статусом работ в ходе экскурсии по комплексу NICA, которая состоится 26 апреля.