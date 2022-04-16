В Дубне стартовал хакатон «Цифра.zone|Технологическая модернизация»

Можно сказать, что особая экономическая зона «Дубна» подхватила эстафету федерального конкурса «Цифровой прорыв» - в двухнедельном ИТ-марафоне примут участие более 100 будущих специалистов сферы информационных технологий из 14 университетов, в том числе МГУ им. Ломоносова, МФТИ, МГТУ им. Баумана, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и других вузов, лицеев, колледжей Москвы, Санкт-Петербурга и еще 13 городов различных регионов России, а также один представитель из Германии.

Основная цель хакатона «Цифра.zone|Технологическая модернизация» - повышение уровня использования передовых разработок и решений в сфере информационных технологий, а также развитие перспективных идей и инициатив, связанных с выводом на рынок новых продуктов и услуг в сфере ИТ. Организаторами конкурса стали Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» и ее Цифровой гараж, компания «Интеллектуальные решения» и Университет «Дубна». Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, Объединенный институт ядерных исследований, резиденты ОЭЗ «Дубна» компании «НПП Детектор» и «Икс Ред Групп», а также компании «Дубна Роботикс» и «Интеллектуальная лаборатория» заявлены как партнеры мероприятия.

Торжественное открытие ИТ-соревнований состоялось в зале инноваций Конгресс-центра ОЭЗ. На него пригласили студентов университета «Дубна», остальные участники хакатона присутствовали в формате ВКС. Конкурсанты в основном и будут работать в удаленном режиме, а вот команды студентов дубненского вуза смогут встречаться для обсуждения задач офлайн на площадке Цифрового гаража.

Участников конкурса приветствовали его организаторы и партнеры. Обращаясь к студентам, заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Виктория Халимендик отметила, что цифровой марафон ставит в первую очередь образовательную цель - выполнение реальных задач позволяет дать молодым программистам практические знания, умения, самые новейшие технологии, а также отобрать кадры для высокотехнологичных компаний-резидентов:

Мне бы очень хотелось, чтобы ОЭЗ «Дубна» стала для вас родной площадкой, и вы рассматривали ее как место вашей будущей работы. В нашей зоне реализуют проекты уникальные предприятия, которые не имеют аналогов не только в России, но и за рубежом. И чем больше развивается особая экономическая зона, тем больше наш бренд становится привлекательным во внешней среде, а потенциальные инвесторы уже стоят в очереди на получение статуса резидента.

По аналогии с федеральным конкурсом «Цифровой прорыв» президентской платформы «Россия – страна возможностей», который с успехом прошел в ОЭЗ «Дубна», ставшей в прошлом году единственной в Подмосковье офлайн-площадкой для соревновательных этапов, нынешний хакатон призвал в свои ряды самых амбициозных, тех, для кого сфера ИТ не просто увлечение, хобби, а по их же словам станет основным делом жизни в будущем, а сегодня участие в хакатоне для них это -

Антон Бессарабов: Возможность опробовать на практике новые технологии, получить опыт работы в реальном проекте в сжатые сроки.

Глеб Харитонов: Поработать в команде, научиться чему-то новому в плане коммуникаций, пообщаться с профессионалами в сфере ИТ.

Константин Городничин: В первую очередь возможность покреативить, создать решение, которого еще не было, возможность познать какие-то новые технологии и сделать по-настоящему творческую работу. В прошлом году я уже участвовал в хакатоне конкурса «Цифровой прорыв», наша команда заняла 5 место, вышла в финал и это был отличный опыт профессиональной работы, который 100-процентно пригодится в будущем.

Данил Силаев: Способ узнать свои сильные и слабые стороны в тех условиях, в которых я, скорее всего, буду дальше работать в компании или на предприятии. Раньше принимал участие в хакатоне, который как раз организовывал резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Промтех». Надеюсь, этот марафон будет таким же интересным и полезным.

Безусловно, он будет таким. Впереди у ребят две недели напряженной работы для того, чтобы найти прорывные нестандартные решения предложенных кейсов от резидентов технико-внедренческой зоны «НПП Детектор» и «Икс Ред Групп», а также от компаний «Интеллектуальные решения», «Дубна Роботикс» и «Интеллектуальная лаборатория». Из участников сформированы более 30 команд, которым предстоит выбрать для решения задачи в направлениях - искусственный интеллект, создание 3D-моделей, информационные процессы. Кроме работы в реальных проектах, есть еще один стимул: общий призовой фонд соревнований составляет 200 тысяч рублей. Но самое главное, что у лидеров ИТ-марафона будет возможность достойной стажировки в Лаборатории информационных технологий партнера ОЭЗ «Дубна» - Объединенного института ядерных исследований, а также в наукоемких компаниях и, возможно, они действительно станут местом их будущей работы.