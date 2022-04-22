В Дубне состоялся смотр уборочной техники

пятница, 22 апреля 2022 | 11:50
Новости24
Глава Дубны Сергей Куликов вместе с инспекторами Главного управления содержания территорий проверили готовность уборочной и поливомоечной техники к летнему сезону, комплектность и исправность навесного оборудования.
Свою оснащенность тракторами, самосвалами, поливочными машинами продемонстрировали муниципальные и подрядные организации, управляющие компании и Особая экономическая зона "Дубна".
За содержание дорог в Дубне отвечает МБУ "Центр хозяйственного обслуживания". До июня заключен контракт с компанией «Бизнес Лайн». В общей сложности улицы и общественные территории будут обслуживать 37 единиц техники. Сергей Александрович поручил заранее позаботиться о запчастях, сделать запас, чтобы оперативно производить текущий ремонт.
Если в прошлом году уборка производилась вручную и занимала много времени, то теперь приобретены две дополнительные единицы техники, пылесос и чистодор, а также специальный прицеп, который собирает смёт с городских улиц.