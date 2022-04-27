В Дубне состоялся молодёжный городской фестиваль «Открытый микрофон»

среда, 27 апреля 2022 | 14:37    
Новости
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24 апреля в уютной атмосфере в большом зале Универсальной библиотеке ОИЯИ прошёл молодёжный городской фестиваль «Открытый микрофон», организованный Молодежным парламентом совместно с отделом молодежи Администрации городского округа Дубна и студенческим активом Университета "Дубна".

Более 25 участников в различных номинациях и более сотни зрителей на несколько часов окунулись в мир творчества, показав что Дубна - город творческой молодежи.

Победителями фестиваля стали:

  • В категории Авторская песня (дуэт): Матвей Малышев и Илья Новосёлов
  • В категории Авторская песня (соло): Арина Смирнова
  • В категории Лучший кавер (дуэт): Лилия Выхистрюк и Павел Насиров
  • В категории Лучший кавер (соло): Влада Бочарова
  • В категории Лучшее стихотворение (17-18 лет): Иван Рыбаков
  • В категории Лучшее стихотворение (19-35 лет): Павел Дойжа
  • В категории Stand Up: Данила Точилкин

Главным спонсором фестиваля стало кафе «Нейтрино», предоставившее ароматный пунш и фирменные кексы для зрителей и участников фестиваля.

Благодарим волонтёров Молодежного центра «Инициатива» за помощь в проведении фестиваля!

Тэги: 
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