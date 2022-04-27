В Дубне состоялся молодёжный городской фестиваль «Открытый микрофон»

Более 25 участников в различных номинациях и более сотни зрителей на несколько часов окунулись в мир творчества, показав что Дубна - город творческой молодежи.

Победителями фестиваля стали:

В категории Авторская песня (дуэт): Матвей Малышев и Илья Новосёлов

В категории Авторская песня (соло): Арина Смирнова

В категории Лучший кавер (дуэт): Лилия Выхистрюк и Павел Насиров

В категории Лучший кавер (соло): Влада Бочарова

В категории Лучшее стихотворение (17-18 лет): Иван Рыбаков

В категории Лучшее стихотворение (19-35 лет): Павел Дойжа

В категории Stand Up: Данила Точилкин

Главным спонсором фестиваля стало кафе «Нейтрино», предоставившее ароматный пунш и фирменные кексы для зрителей и участников фестиваля.

Благодарим волонтёров Молодежного центра «Инициатива» за помощь в проведении фестиваля!