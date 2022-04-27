В Дубне состоялся митинг, приуроченный к 36-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС

Слова глубокой признательности и благодарности героям, остановившим техногенную катастрофу, выразил заместитель главы городского округа Дубна по вопросам безопасности Владимир Потапенко, отметив, что подвиг, который совершили ликвидаторы аварии, никогда не будет забыт. Он особо подчеркнул важность сохранения памяти о героизме военнослужащих и мирного населения, защитивших мир от атомной катастрофы.

В ходе митинга к его участникам также обратились начальник штаба Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса Иван Василенко, ликвидатор аварии Геннадий Павлович, вдова одного из ликвидаторов Любовь Никулина, председатель Совета ветеранов Наталья Шувикова.

Память умерших земляков-ликвидаторов почтили минутой молчания, а к мемориалу возложили живые цветы.