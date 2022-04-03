В Дубне состоялась Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни», приуроченная к Всемирному дню здоровья

Вместе с трехкратной олимпийской чемпионкой, депутатом Госдумы Ириной Родниной, главным врачом Дубненской горбольницы Алексеем Осиповым и руководителем Медсанчасти №9 Ириной Ларионовой, Глава Дубны Сергей Куликов дал старт акции.

В мероприятии приняли участие сотрудники учреждений здравоохранения, представители общественных организаций, члены партии «Единая Россия», студенты, спортсмены, молодёжь, жители. В отличном настроении, с флагами и транспарантами прошли от поликлиники МСЧ-9 до Администрации города символические 10 тысяч шагов.

Зажигательные танцевальные номера продемонстрировал клуб чир-спорта «Электра» под руководством Ольги Дель.

Акция «10 000 шагов к жизни» нацелена на то, чтобы приобщить к здоровому образу жизни и двигательной активности как можно больше людей и организовать пешеходные маршруты здоровья во всех муниципалитетах.

Напоминаем, ходьба – самый простой, доступный и эффективный вид физической нагрузки. Не пренебрегайте рекомендациями специалистов. Всем - здоровья и давайте больше двигаться!