В Дубне школа «Возможность» отметила тридцатилетний юбилей

В школе есть структурные подразделения для обучения и воспитания неслышащих и слабослышащих детей, ребятишек с тяжелой речевой патологией, задержкой психического развития, умственной отсталостью. Все ученики получают коррекционную помощь в обучении. Программы формируются с учетом индивидуальных особенностей детей.

Школа «Возможность» не раз становилась лауреатом фестивалей и призером разных профессиональных конкурсов. В 2021 году вошла в число победителей Общероссийского рейтинга школьных сайтов.

Юбилейные торжества состоялись в здании физмат-лицея им. В.Г. Кадышевского. С благодарностью за большой вклад в развитие и организацию общего образования города Дубны, заслуги в педагогической и воспитательной деятельности глава Дубны Сергей Куликов вручил коллективу Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа «Возможность» для детей с ограниченными возможностями здоровья» Почетную грамоту Главы городского округа Дубна.

Сергей Александрович выразил признательность директору Валерии Смирновой. Она руководит Школой «Возможность» уже 12 лет. Наградой за многолетний добросовестный труд стала Благодарность Главы городского округа Дубна.

Не обошлось и без приятных сюрпризов: теперь у школы есть новый телевизор и современное МФУ, а компания "Телесеть" подарила 30 умных часов - все они оборудованы тревожной кнопкой.