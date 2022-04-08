В Дубне прошёл театральный фестиваль-конкурс "Здравствуйте, это мы!"

пятница, 08 апреля 2022 | 13:47    
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На сцене Дворца культуры "Октябрь" в течении трех дней шёл спектакль за спектаклем: сказки, драмы, комедии. На сцену вышли актеры из Дубны, Талдома, Москвы, Долгопрудного, Кимр и других городов.

В этом году представлены абсолютно разные спектакли: разные жанры, разные театральные стили, разные режиссёрские приёмы, но объединяет их одно - все спектакли очень высокого уровня.

Оценивало работу профессионально жюри. Среди членов комиссии педагоги по режиссуре и актёрскому мастерству. Председатель - профессор кафедры мастерства актёра Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина - Изольда Хвацкая. Изольда Васильевна отметила высочайшую увлеченность актёров своим делом.

Гран-при фестиваля завоевал народный экспериментальный театр "Твоя сцена" из города Кимр. Дубненские коллективы стали лауреатами первой степени в своих возрастных категориях. Награды за лучшую мужскую и женскую роли тоже у дубненцев.

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