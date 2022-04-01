В Дубне прошли учения по отработке оперативного взаимодействия экстренных служб

В учебном заведении прошли тактико-специальные учения по отработке оперативного взаимодействия экстренных служб Дубны.

Школьники были эвакуированы, учебно-тренировочные задачи выполнены. Подобные учения будут проходить в ближайшее время и на других социальных объектах и в местах массового скопления горожан.