В Дубне прошли учения по отработке оперативного взаимодействия экстренных служб

пятница, 01 апреля 2022 | 14:35    
Новости
     9
31 марта все оперативные службы города – полиция, кинологи, представители МЧС, городской администрации, «Мособлпожспаса», отдела вневедомственной охраны по сигналу экстренно прибыли на территорию гимназии №11.

В учебном заведении прошли тактико-специальные учения по отработке оперативного взаимодействия экстренных служб Дубны.

Школьники были эвакуированы, учебно-тренировочные задачи выполнены. Подобные учения будут проходить в ближайшее время и на других социальных объектах и в местах массового скопления горожан.

Тэги: 
Дубна
учения
29.03.2022 | 12:14   
Новости
    26
Глава Дубны встретился с коллективом детской поликлиники №1 Дубненской городской больницы
Сергей Куликов поблагодарил медиков за самоотверженный труд в условиях пандемии, за ответственное отношение к делу.
Дубна | мэр | встреча
29.03.2022 | 12:28   
Новости
    35
Торжественное вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО состоялось в Дубне во Дворце спорта «Радуга»
Глава Дубны Сергей Куликов поздравил всех, кто успешно выполнил нормативы в III квартале прошлого года.
Дубна | ГТО | поздравление | спорт
01.04.2022 | 14:13   
Новости
    28
В Дубне по губернаторской программе будут установлены три детские площадки
В Подмосковье в 2021 году прошло голосование на портале «Добродел» по выбору мест установки детских игровых площадок в...
Дубна | благоустройство | дети