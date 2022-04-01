В Дубне прошли учения по отработке оперативного взаимодействия экстренных служб

пятница, 01 апреля 2022 | 14:35
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31 марта все оперативные службы города – полиция, кинологи, представители МЧС, городской администрации, «Мособлпожспаса», отдела вневедомственной охраны по сигналу экстренно прибыли на территорию гимназии №11.
В учебном заведении прошли тактико-специальные учения по отработке оперативного взаимодействия экстренных служб Дубны.
Школьники были эвакуированы, учебно-тренировочные задачи выполнены. Подобные учения будут проходить в ближайшее время и на других социальных объектах и в местах массового скопления горожан.