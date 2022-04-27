В Дубне прошел День открытых дверей Физмат-лицея имени академика В.Г. Кадышевского

Кто-то из детей мечтает стать лицеистом, другие еще не решили, где продолжать учебу. Ну а родителям интересно, как налажен учебный процесс, по каким программам и в каких условиях проводятся занятия.

Лицей создавался при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева и при содействии Объединенного института ядерных исследований. В перспективе здесь будут учиться 360 детей с 5-го по 11-й класс по трем направлениям: физико-математическому, информационно-технологическому и биолого-химическому.

Сегодня в лицее 215 учеников, на следующий учебный год предусмотрено 80 вакантных мест.

На дне открытых дверей посетители увидели, что интерес к физмат-лицею очень большой. После ознакомительной экскурсии для всех желающих, состоялись вступительные испытания по физике и информатике для абитуриентов – по предварительной регистрации.