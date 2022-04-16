В Дубне Праздник труда Подмосковья состоялся 14 апреля в ДК «Октябрь»

суббота, 16 апреля 2022 | 12:41    
Новости
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На торжественном мероприятии глава Дубны Сергей Куликов вместе с заместителем начальника Главного контрольного управления Московской области Ольгой Борисовой, депутатами Мособлдумы Александром Орловым, Мариной Шевченко и Татьяной Ордынской вручили почетные награды правительства и областного парламента за многолетний добросовестный труд лучшим работникам, профессионалам в разных сферах деятельности.

Благодарность губернатора – учителю математики Лицея «Дубна» Татьяне Рычковой и начальнику отдела Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Михаилу Капишину.

Благодарственное письмо губернатора – врачу-терапевту МСЧ-9 Марии Даниловой; мастеру производственного обучения университета «Дубна» Татьяне Назаровой; бригадиру хозяйственной группы ОЭЗ «Дубна» Степану Агапову; слесарю-сборщику НПЦ «Аспект» Алексею Капранову; оператору ПТО ГХ Елене Пуршевой.

Почетный знак Московской областной Думы «За труды» – заместитель генерального директора по персоналу ОКБ «Аэрокосмические системы» Инне Жуковой и старшей медсестре поликлиники №1 Дубненской горбольницы Екатерине Черняковой.

Почетная грамота Мособлдумы – администратору ООО «Коопторгсервис» Ольге Маковой; заместителю заведующего ДОУ №26 «Радуга» Инне Волковой; врачу Дубненской подстанции скорой медицинской помощи Наталии Соловьевой.

Поздравляем награжденных с достойной оценкой их труда! Желаем дальнейших успехов на профессиональном поприще!

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