В Дубне Праздник труда Подмосковья состоялся 14 апреля в ДК «Октябрь»

Благодарность губернатора – учителю математики Лицея «Дубна» Татьяне Рычковой и начальнику отдела Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Михаилу Капишину.
Благодарственное письмо губернатора – врачу-терапевту МСЧ-9 Марии Даниловой; мастеру производственного обучения университета «Дубна» Татьяне Назаровой; бригадиру хозяйственной группы ОЭЗ «Дубна» Степану Агапову; слесарю-сборщику НПЦ «Аспект» Алексею Капранову; оператору ПТО ГХ Елене Пуршевой.
Почетный знак Московской областной Думы «За труды» – заместитель генерального директора по персоналу ОКБ «Аэрокосмические системы» Инне Жуковой и старшей медсестре поликлиники №1 Дубненской горбольницы Екатерине Черняковой.
Почетная грамота Мособлдумы – администратору ООО «Коопторгсервис» Ольге Маковой; заместителю заведующего ДОУ №26 «Радуга» Инне Волковой; врачу Дубненской подстанции скорой медицинской помощи Наталии Соловьевой.
Поздравляем награжденных с достойной оценкой их труда! Желаем дальнейших успехов на профессиональном поприще!