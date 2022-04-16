В Дубне появится производство импортозамещающих покрытий для стальных крепежных изделий

Экспертный совет по технико-внедренческим особым экономическим зонам при правительстве Московской области одобрил проект еще одной новой компании, желающей стать резидентом ОЭЗ «Дубна», а также согласовал изменения в действующие соглашения четырех резидентов. Заседание совета прошло в формате ВКС под председательством заместителя министра инвестиций и инноваций Московской области Юлии Бариновой.

Бизнес-план НПО «Дюрер Инжиниринг» предусматривает разработку импортозамещающих технологий обработки и нанесения цинк-ламельного покрытия, в основном на стальные резьбовые соединения. Современное покрытие в первую очередь позволит улучшить коррозионную стойкость стальных изделий. Кроме того, с помощью инновационных технологий будут повышены их трибологические свойства – это термо- и износостойкость, совместимость и несущая способность при трении, а также геометрические, технические и физико-химические характеристики.

В планах компании организовать производство и нанесение инновационного покрытия на уже готовые изделия. Для этого на площади порядка 1 га будет построен собственный производственный комплекс площадью около 4 тыс. км. м. Потенциальными заказчиками НПО «Дюрер Инжиниринг» станут российские и зарубежные компании, которые используют крепежные изделия. Среди них «Газпром бурение», «Сибур», «Роснефтьфлот», «Росатомфлот», «Новатэк» и другие. Общий объем инвестиций в проект составит 600 млн руб., будет создано 40 рабочих мест.

Четыре компании – «Ядро Фаб Дубна», «ВестМедГрупп», «Восток Маш» и «Препрег-Дубна» представили на Экспертный совет изменения в действующие соглашения. Они касаются корректировки технико-внедренческой деятельности, площади земельных участков, объектов строительства и сроков их сдачи, других параметров. Так, компания «Ядро Фаб Дубна», которая уже приступила к созданию производства печатных плат и современного оборудования на их основе, увеличит площадь предполагаемых к строительству объектов с 40 почти до 47 кв. м, земельных участков - на 2 га и перенесет сроки завершения строительства со II на IV квартал 2026 года.

Согласовано и увеличение суммы инвестиций резидента - с 4,4 до 4,98 млрд руб. На начало 2022 года компания уже проинвестировала в проект порядка 315 млн руб. Резидент «Препрег-Дубна» скорректировал виды деятельности, в списке которых появилась деятельность по продвижению продукции завода «Алабуга-Волокно», входящего в группу ЮМАТЕКС - одного из крупнейших производителей углеродного волокна в России. Компания намерена постепенно переходить на сырье марки UM, производимое заводом. Изменения внесены с целью развития и поддержки отечественных производителей композитных материалов.