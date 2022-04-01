В Дубне по губернаторской программе будут установлены три детские площадки

пятница, 01 апреля 2022 | 14:13
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В Подмосковье в 2021 году прошло голосование на портале «Добродел» по выбору мест установки детских игровых площадок в 2022 году по программе Губернатора МО А.Ю. Воробьева.
В городском округе Дубна Московской области будут установлены три детские площадки по следующим адресам:
- ул. Тверская д.16 (450 кв.м);
- ул. Карла Маркса, между д. 15 и д. 17 (450 кв.м);
- пр-т. Боголюбова, д. 39 (300 кв.м).
Это большие игровые комплексы площадью 300 кв. м и 450 кв. м с безопасным резиновым покрытием яркого цвета. На каждой детской площадке особая тематика, представленная на проектных эскизах. Помимо игровых элементов, здесь устанавливаются скамьи, урны, информационные стенды.
Создание современной городской среды, а именно благоустройство общественных территорий и дворов — одна из основных задач администрации городского округа Дубна, реализуемая в рамках национального проекта президента "Жильё и городская среда" в Московской области.
Работы по установке Губернаторских площадок планируется завершить до июля 2022 года.