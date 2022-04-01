В Дубне по губернаторской программе будут установлены три детские площадки

В городском округе Дубна Московской области будут установлены три детские площадки по следующим адресам:

ул. Тверская д.16 (450 кв.м);

ул. Карла Маркса, между д. 15 и д. 17 (450 кв.м);

пр-т. Боголюбова, д. 39 (300 кв.м).

Это большие игровые комплексы площадью 300 кв. м и 450 кв. м с безопасным резиновым покрытием яркого цвета. На каждой детской площадке особая тематика, представленная на проектных эскизах. Помимо игровых элементов, здесь устанавливаются скамьи, урны, информационные стенды.

Создание современной городской среды, а именно благоустройство общественных территорий и дворов — одна из основных задач администрации городского округа Дубна, реализуемая в рамках национального проекта президента "Жильё и городская среда" в Московской области.

Работы по установке Губернаторских площадок планируется завершить до июля 2022 года.