Университет «Дубна» развивает сотрудничество с ВУЗами Северной Осетии

Обучающий семинар проходил во Владикавказе с 6 по 9 апреля. Он был посвящен применению отечественного программно-технологического комплекса «ГИС Интегро» и проводился совместно с отделением геоинформатики Всероссийского научно-исследовательского геологического нефтяного института.

В ходе семинара были определены приоритетные задачи дальнейшего сотрудничества: разработка новых методических пособий, применение аналитического аппарата ГИС-технологий в географических и экологических исследованиях. Особое внимание планируется уделить разработке совместного научно-исследовательского проекта по созданию единой цифровой картографической платформы Северо-Кавказского федерального округа.

«ГИС Интегро» – российская геоинформационная система, ориентированная на решение задач исследования природных ресурсов и охраны окружающей среды. Создана в лаборатории геоинформатики ВНИИгеосистем Федерального агентства по недропользованию (Роснедра).