Университет «Дубна» развивает сотрудничество с ВУЗами Северной Осетии

пятница, 15 апреля 2022 | 10:57    
Новости
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Завкафедрой геоинформационных систем и технологий ИСАУ А.В. Любимова провела семинар для сотрудников Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова.

Обучающий семинар проходил во Владикавказе с 6 по 9 апреля. Он был посвящен применению отечественного программно-технологического комплекса «ГИС Интегро» и проводился совместно с отделением геоинформатики Всероссийского научно-исследовательского геологического нефтяного института.

В ходе семинара были определены приоритетные задачи дальнейшего сотрудничества: разработка новых методических пособий, применение аналитического аппарата ГИС-технологий в географических и экологических исследованиях. Особое внимание планируется уделить разработке совместного научно-исследовательского проекта по созданию единой цифровой картографической платформы Северо-Кавказского федерального округа.

«ГИС Интегро» – российская геоинформационная система, ориентированная на решение задач исследования природных ресурсов и охраны окружающей среды. Создана в лаборатории геоинформатики ВНИИгеосистем Федерального агентства по недропользованию (Роснедра).

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