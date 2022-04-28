Университет «Дубна» развивает партнерские отношения с крупными компаниями ИТ-кластера

четверг, 28 апреля 2022 | 13:04    
Новости
     6
В связи с ростом спроса на ИТ-специалистов увеличился запрос от компаний с целью сотрудничества по направлениям Института САУ. Так, в апреле 2022 года были подписаны соглашения о сотрудничестве с компаниями Vprok.ru и LogStream.

Vprok.ru — компания по доставке продуктов от сети магазинов Перекресток, входящих в состав X5 Retail Group, которая с апреля 2022 года реализует уникальную программу стажировки для учащихся ИСАУ. По ее результатам лучшие студенты получат предложения о трудоустройстве.

Компания Logstream занимается автоматизацией процессов обработки документов и бизнес-данных в самых разных отраслях экономики, внедрением электронного документооборота и электронного архива. С марта 2022 года сотрудники компании проводят факультативы для студентов ИСАУ по направлениям «Бизнес-анализ» и «Системный анализ», участвуют в научно-проектной деятельности школы «Аналитика больших данных».

В июле этого года по инициативе компании Logstream совместно с вузами-партнерами компании планируется проведение летней межвузовской практики студентов на базе университета «Дубна».

Тэги: 
Университет Дубна
22.04.2022 | 11:37   
Новости
    32
Студентка Университета "Дубна" Валерия Маркова вышла в финал всероссийской олимпиады «Я – профессионал»!
В полуфинале студентка третьего курса направления «Социальная работа» представила свой проект «Разработка программы...
Университет Дубна | соотечественники
24.04.2022 | 11:10   
Новости
    36
Социальная программа университета «Дубна» отмечена федеральной премией
Инновационная программа «Университет серебряного возраста» получила премию «Признание» федерального конкурса «...
Университет Дубна | социал
25.04.2022 | 14:46   
Новости
    37
Глава Дубны объявил благодарность студентам Университета «Дубна» за волонтерскую деятельность
Сергей Куликов объявил благодарность учащимся университета и колледжа за волонтерскую деятельность в период борьбы с...
Университет Дубна | волонтерство | мэр