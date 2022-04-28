Университет «Дубна» развивает партнерские отношения с крупными компаниями ИТ-кластера

Vprok.ru — компания по доставке продуктов от сети магазинов Перекресток, входящих в состав X5 Retail Group, которая с апреля 2022 года реализует уникальную программу стажировки для учащихся ИСАУ. По ее результатам лучшие студенты получат предложения о трудоустройстве.

Компания Logstream занимается автоматизацией процессов обработки документов и бизнес-данных в самых разных отраслях экономики, внедрением электронного документооборота и электронного архива. С марта 2022 года сотрудники компании проводят факультативы для студентов ИСАУ по направлениям «Бизнес-анализ» и «Системный анализ», участвуют в научно-проектной деятельности школы «Аналитика больших данных».

В июле этого года по инициативе компании Logstream совместно с вузами-партнерами компании планируется проведение летней межвузовской практики студентов на базе университета «Дубна».