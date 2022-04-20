Улицу в индийском городе назвали в честь тверского купца Афанасия Никитина

среда, 20 апреля 2022 | 11:27    
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По информации газеты The Hindu, имя тверского купца Афанасия Никитина присвоили улице в городе Кожикоде, штат Керала в Индии.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, для переименования была выбрана улица Customs Road, что в переводе означает «Таможенная». Данная улица ведёт к морю, что символично, поскольку Афанасий Никитин прибыл в Индию морским путем.

Переименование улицы было приурочено к 550-летию прибытия путешественника в город.

Афанасий Никитин — тверской купец и путешественник, автор знаменитых путевых заметок «Хождение за три моря». Он первым из европейцев достиг Индии.

Тэги: 
сотрудничество
Тверь
Источник:
Tverigrad
Автор:
Редакция Новостей
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