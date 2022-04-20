Улицу в индийском городе назвали в честь тверского купца Афанасия Никитина

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, для переименования была выбрана улица Customs Road, что в переводе означает «Таможенная». Данная улица ведёт к морю, что символично, поскольку Афанасий Никитин прибыл в Индию морским путем.

Переименование улицы было приурочено к 550-летию прибытия путешественника в город.

Афанасий Никитин — тверской купец и путешественник, автор знаменитых путевых заметок «Хождение за три моря». Он первым из европейцев достиг Индии.