Ученые ОИЯИ на Неделе космоса в Зарядье

Марк Ширченко прочтет лекцию «Как узнать о Космосе, не побывав в нем», в которой расскажет, какие еще инструменты, кроме телескопа, позволяют изучать космос с Земли. Лектор расскажет, что такое всеволновая и многоканальная астрономия, как узнать, что происходит внутри звезды и как заглянуть за край видимой Вселенной. В рамках лекции сотрудник ЛЯП ОИЯИ познакомит слушателей со стратегически важной для сегодняшней астрофизики частицей нейтрино, а также с экспериментом Baikal-GVD.

Лекция Юрия Северюхина «Космическая радиация. Что мы о ней знаем и как от нее защититься?» будет посвящена открытию космических лучей и радиационной обстановке в Космосе. Слушатели узнают, как галактическое излучение может влиять на мозг, как моделируют космическое излучение на Земле и какие меры защиты разрабатывают.

В лектории также выступят ученые Института космических исследований РАН (ИКИ РАН), Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП РАН), Сколтеха, научные сотрудники Музея космонавтики, российской частной космической компании Success Rockets и многие другие. Они расскажут о том, как выжить в космосе и о том, как Солнце создает космическую непогоду, об исследованиях Венеры и Марса, об участии в международном проекте ЭкзоМарс и нейтронном детекторе «ФРЕНД», который исследует поверхность Красной планеты.

В течение всей космической недели гостей парка ждут космическая радиоволна, космо-работы на весенней экспозиции «Новой красивой выставки». Кроме того, в рамках программы космической недели будут показаны фильмы от телеканала «Наука», а в лабораториях Заповедного посольства пройдут научные мастер-классы для всех желающих от 7 лет.

Вход на лекции и мастер-классы бесплатный, по регистрации. Регистрация открыта на сайте парка.