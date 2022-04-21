Ученые из Дубны создают детекторы нейтрино для Нововоронежской АЭС

четверг, 21 апреля 2022 | 08:43    
Новости
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Ученые Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ совместно с коллегами из Воронежского государственного университета и отдела ядерной безопасности и надежности, а также цеха тепловой автоматики и измерений Нововоронежской атомной электростанции (НВ АЭС) завершили подготовительный этап работ по проекту исследования свойств нейтрино — Ricochet, который будет реализовываться на территории АЭС.

Нейтрино продолжают служить источником научных открытий в ядерной физике, физике элементарных частиц и космологии. Физики предполагают, что дальнейшие экспериментальные исследования нейтрино помогут выйти за пределы Стандартной модели, которая, как предсказывают исследования в области космологии и физики частиц, должна быть расширена. Ricochet – это один из нейтринных экспериментов нового поколения, который ведется с активным участием ОИЯИ. Он направлен на высокоточное — прецизионное — измерение взаимодействий нейтрино и их свойств, опираясь на изучение когерентного рассеяния реакторных антинейтрино на ядрах.

История развития нейтринной физики неразрывно связана с реакторами. Экспертиза ОИЯИ в проведении экспериментов с нейтрино на реакторах признана в мире одной из ведущих. В частности, с участием специалистов ОИЯИ были получены фундаментальные результаты мирового уровня в экспериментах на Калининской АЭС.

Наряду с задачами фундаментальной физики, участники проекта видят своей целью подготовку будущих кадров: как в области физических исследований, так и для решения прикладных задач. Экспериментов на Нововоронежской АЭС будут проводиться в сотрудничестве с кафедрой ядерной физики Воронежского ГУ. Тем самым, создание экспериментальных установок мирового уровня на Нововоронежской АЭС станет базой для воспитания высококвалифицированных научных кадров, как для Росатома, так и для ОИЯИ.

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