Ученые Дубны получили новую игрушку - установку рентгеновского рассеяния

Среди объектов исследования Xeuss 3.0 наночастицы и коллоиды, неорганические материалы, исследования полимеров, структурная биология, нефть и газ, возобновляемые источники энергии, косметика и продукты питания. На сегодняшний день это единственный действующий прибор такого класса на территории России.

«В настоящее время прибор пользуется повышенным спросом среди сотрудников ЛНФ и коллег из научных центров России», — комментирует старший научный сотрудник ЛНФ, к. ф.-м. н. Юлия Горшкова, ведущая исследования на новом приборе, Xeuss 3.0.

Малоугловое рассеяние нейтронов на ИБР-2 и рентгеновское рассеяние на Xeuss 3.0 во многом дополняют друг друга, что позволит в будущем получать дополнительную информацию об исследуемых материалах. По словам Юлии Горшковой, применение обоих методов, дает возможность проводить самостоятельные междисциплинарные исследования в области физики конденсированного состояния, материаловедения, химии, биологии, геофизики, фармакологии, медицины, ядерной физики, экологии и других.