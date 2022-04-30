Ученые Дубны получили новую игрушку - установку рентгеновского рассеяния

суббота, 30 апреля 2022 | 10:24    
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Речь идет о станции рентгеновского рассеяния Xeuss 3.0 производства французской компании XENOXS, которая дает возможность на время техобслуживания реактора ИБР-2 (до осени 2023 года) продолжить практически весь спектр исследований ОИЯИ с использованием методов рассеяния нейтронов. На приборе можно в режиме реального времени исследовать структуру материалов и наноматериалов от атомного до наноразмерного масштаба.

Среди объектов исследования Xeuss 3.0 наночастицы и коллоиды, неорганические материалы, исследования полимеров, структурная биология, нефть и газ, возобновляемые источники энергии, косметика и продукты питания. На сегодняшний день это единственный действующий прибор такого класса на территории России.

«В настоящее время прибор пользуется повышенным спросом среди сотрудников ЛНФ и коллег из научных центров России», — комментирует старший научный сотрудник ЛНФ, к. ф.-м. н. Юлия Горшкова, ведущая исследования на новом приборе, Xeuss 3.0.

Малоугловое рассеяние нейтронов на ИБР-2 и рентгеновское рассеяние на Xeuss 3.0 во многом дополняют друг друга, что позволит в будущем получать дополнительную информацию об исследуемых материалах. По словам Юлии Горшковой, применение обоих методов, дает возможность проводить самостоятельные междисциплинарные исследования в области физики конденсированного состояния, материаловедения, химии, биологии, геофизики, фармакологии, медицины, ядерной физики, экологии и других.

«Вся наша научная программа, которую мы выполняли на реакторе, сейчас благодаря Xeuss 3.0 будет продолжена. Я думаю, что наш отдел выйдет с ним на очень хорошие результаты, в том числе по публикациям», — подвела итог Юлия Горшкова.

 

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