Ученые Дубны на Международном рабочем совещании в Алматы (Казахстан)

Воркшоп направлен на то, чтобы установить и укрепить научные связи между теоретиками ОИЯИ и учеными научно-исследовательских и образовательных организаций Казахстана. Помимо исследователей из ИЯФ Алматы и лабораторий ЛТФ, ЛНФ, ЛИТ, ЛЯР ОИЯИ, в мероприятии принимают участие представители Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева, Международного университета информационных технологий, Казахского национального университета им. аль-Фараби, а также университета «Дубна».

25 апреля, в первый день конференции, участников совещания приветствовали исполняющий обязанности генерального директора Института ядерной физики Данияр Джансейтов, заместитель директора Лаборатории теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова по научной работе Николай Антоненко и руководитель национальной группы Казахстана в ОИЯИ Айдос Исадыков.

Данияр Джансейтов подчеркнул тесную связь ИЯФ и ОИЯИ на протяжении 65 лет и отметил коллег, создающих значимые совместные работы. Николай Антоненко высказал поздравительные слова и благодарность в адрес ИЯФ. Айдос Исадыков от лица организационного комитета поблагодарил участников и выразил надежду, что воркшоп в дальнейшем станет доброй традицией и эффективным инструментом научного взаимодействия двух стран.

Тематика совещания обширна и включает два основных направления – физику высоких энергий элементарных частиц и ядерную физику. В первый день мероприятия были представлены два ярких доклада: открывал сессию ученый секретарь ЛЯР Александр Карпов, который рассказал о научных результатах, полученных в 2021 году на Фабрике сверхтяжелых элементов и о возможном теоретическом объяснении этих данных. Затем выступала ведущий научный сотрудник сектора ЛТФ Елена Колганова – ее доклад также касался пояснения тех данных, который были получены на Фабрике СТЭ.

Международное рабочее совещание по физике элементарных частиц и ядерной физике было запланировано к проведению еще два года назад, чему помешала пандемия коронавируса. Именно поэтому для мероприятия был выбран офлайн-формат без прямых включений – чтобы научные сотрудники разных стран и организаций имели возможность познакомиться друг с другом, задать вопросы и завязать живое общение, что всегда эффективнее, нежели формальное общение через Интернет. Совещание проходит впервые, однако его планируется сделать регулярным и проводить раз в два года. Планируется, что в следующий раз мероприятие пройдет в Дубне.

Совещание продлится до пятницы; в качестве его итога организаторы ожидают, что у участников возникнет заинтересованность в работах друг друга и укрепятся международные научные связи.