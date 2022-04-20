Студенты университета «Дубна» знакомятся с градообразующими предприятиями

В рамках экскурсий второкурсники направлений «Физика» и «Ядерные физика и технологии» побывали в Лаборатории теоретической физики им. Н.Н. Боголюбова и Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова ОИЯИ. Институт является одним из крупнейших партнеров-работодателей для университета: только в прошлом году его штат пополнил 41 выпускник с дипломом университета «Дубна».

Студенты 2-го курса направления «Конструирование и технология электронных средств» посетили ОКБ «Аэрокосмические системы». Сегодня сотрудниками этого предприятия являются свыше 110 выпускников университета «Дубна». Также студентам показали производственные площадки корпорации «Промтех» и научно-исследовательского института «Атолл» (20 сотрудников – выпускников университета «Дубна»).

В Музей истории создания крылатых ракет, расположенный в школе № 10, отправились учащиеся 2-го курса направления «Авиастроение».

Эти экскурсии были организованы совместно с ведущими предприятиями города и направлены на популяризацию инженерных профессий и специальностей.