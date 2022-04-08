Студенты университета "Дубна" - в числе победителей конкурсов "Интеграция"

Константин Гринь - обладатель серебряного знака отличия «Достояние России», доклад «Модификация и исследование трековых мембран для применения в качестве сенсоров и концентраторов биологических объектов различной природы в водных и воздушных средах» в конкурсе «Национальное достояние России», руководитель – И.Н. Фадейкина.

Ирина Гришина - диплом и медаль в конкурсе «Обретенное поколение», доклад «Определение карбамида в пластовой воде спектрофотометрическим методом с применением жидкость-жидкостной экстракции», руководитель – И.В. Мухина.

Егор Попов - лауреат 1 степени и медаль «За лучшую научную студенческую работу» в конкурсе «Наука. Творчество. Духовность», доклад «Теплоемкость кристаллического дителлурида рутения в широком интервале температур», руководитель – Н.А. Полотнянко.

Азамат Гасиев - лауреат 2 степени в конкурсе «Наука. Творчество. Духовность», доклад «Разработка теплоаккумулирующих материалов для каскадного теплового аккумулятора», руководитель – Е.С. Попова.

Поздравляем студентов и их руководителей и желаем им новых побед!