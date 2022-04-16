Студенты из Дубны посетили предприятие ЭЗАН в Черноголовке

В настоящее время ЭЗАН производит широкий спектр оборудования для промышленности и науки. Экскурсию провел заместитель гендиректора завода Владимир Алексеевич Бородин. Студенты прошлись по всем цехам предприятия и подробно рассмотрели весь процесс организации производства.

Владимир Алексеевич также является руководителем магистерской программы ИСАУ «Интеллектуальные технологии в управлении цифровым производством». После экскурсии он обсудил со студентами производственные задачи выпускных квалификационных работ, а также тематики производственных практик в подразделениях ЭЗАН.

Также сотрудники ИСАУ и ЭЗАН начали подготовку к запуску совместной научно-исследовательской работы по созданию цифрового двойника производства в университете «Дубна». Он позволит смоделировать различные ситуации технологических процессов, а также получить систематизированные данные обо всех участках производства и сформировать его цифровой портрет.