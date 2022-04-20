Студенты Дальневосточного федерального университета на практике в ОИЯИ

среда, 20 апреля 2022 | 10:06    
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18 апреля 2022 г. началась двухнедельная стажировка студентов-физиков 2 и 3 курса Института наукоемких технологий и передовых материалов Дальневосточного федерального университета в Объединенном институте ядерных исследований.

За время практики 13 студентов познакомятся с современными средствами автоматизации технических процессов, с технологией и оборудованием, используемыми для получения вакуума, с основными радиоэлектронными компонентами и с элементами ВЧ- и СВЧ-техники. Практикум состоит из цикла лекций, а также практических и самостоятельных работ на стыке электроники, программирования и физики. Инженерный практикум нацелен на интенсификацию образовательных программ в области подготовки инженерно-технических специалистов.

«Сотрудничество между ОИЯИ и Дальневосточным университетом имеет давнюю историю. В настоящее время мы используем новые форматы взаимодействия с университетами стран-участниц Института. Так, созданный Информационный центр ОИЯИ на базе ДВФУ позволит информировать о научных достижениях Института студентов, школьников и учителей города Владивостока, расширит взаимодействие между научными группами. Данная стажировка – это новый проект, объединяющий в себе как теоретическую, так и практическую подготовку слушателей. 13 студентов ДВФУ получат возможность познакомиться с современными ускорительными технологиями, которые используются для решения передовых физических и инженерных задач, в частности, при реализации одного из первых мегасайенс-проектов России – коллайдера NICA в ОИЯИ. Надеюсь, что участники стажировки не только повысят свой профессиональный уровень, но и установят научные контакты с Дубной», – отметил заместитель директора Учебно-научного центра ОИЯИ Александр Верхеев.

Уникальную возможность пройти практику на современном научном оборудовании студенты получили благодаря программе поддержки мотивированных студентов Academic Excellence and Honors Education (AEHE). Перед стажировкой студенты прослушали курс лекций ученых и специалистов ОИЯИ в онлайн-формате.

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