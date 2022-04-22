Студентка Университета "Дубна" Валерия Маркова вышла в финал всероссийской олимпиады «Я – профессионал»!

пятница, 22 апреля 2022 | 11:37    
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В полуфинале студентка третьего курса направления «Социальная работа» представила свой проект «Разработка программы типизации для сбора информации о потенциальной нуждаемости граждан, перенесших в 2022 году коронавирусную инфекцию с лечением в стационарной медицинской организации, в предоставлении социальных услуг» и стала одним из сорока победителей заключительного этапа.

По итогам Валерия была приглашена организационным комитетом олимпиады в финал, который пройдет на базе Технопарка РГСУ в мае.

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