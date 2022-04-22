Студентка Университета "Дубна" Валерия Маркова вышла в финал всероссийской олимпиады «Я – профессионал»!

В полуфинале студентка третьего курса направления «Социальная работа» представила свой проект «Разработка программы типизации для сбора информации о потенциальной нуждаемости граждан, перенесших в 2022 году коронавирусную инфекцию с лечением в стационарной медицинской организации, в предоставлении социальных услуг» и стала одним из сорока победителей заключительного этапа.