Студентка Университета "Дубна" Валерия Маркова вышла в финал всероссийской олимпиады «Я – профессионал»!

пятница, 22 апреля 2022 | 11:37
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В полуфинале студентка третьего курса направления «Социальная работа» представила свой проект «Разработка программы типизации для сбора информации о потенциальной нуждаемости граждан, перенесших в 2022 году коронавирусную инфекцию с лечением в стационарной медицинской организации, в предоставлении социальных услуг» и стала одним из сорока победителей заключительного этапа.
По итогам Валерия была приглашена организационным комитетом олимпиады в финал, который пройдет на базе Технопарка РГСУ в мае.